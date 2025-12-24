Таємниця 5200 отворів у горі: археологи наблизилися до розгадки "Смуги дір"

Монте-Сьєрпе. Фото: Сіднейський університет

Реклама

У перуанській долині Піско археологи представили нові дані щодо одного з найзагадковіших об’єктів Анд — смуги з приблизно 5200 отворів, вирізьблених у схилі гори Монте-Сьєрпе. Конструкція, відома як «Смуга дір», десятиліттями залишалася без переконливого пояснення.

Про це повідомило видання New Atlas.

Використовуючи дрони для детального картографування, науковці зафіксували чітку впорядкованість отворів: вони розташовані блоками, поділені на секції та повторюють однакові числові візерунки. За словами провідного автора роботи, цифрового археолога Джейкоба Бонгерса, така структура може вказувати на функціональне призначення об’єкта, а не на випадкове або суто декоративне походження.

Реклама

Монте-Сьєрпе складається з неглибоких ям завширшки від 1 до 2 метрів і глибиною до 1 метра. Хоч здалеку смуга виглядає суцільною, насправді вона поділена проходами, які дозволяють пересуватися схилом. Аналіз ґрунту виявив у ямах пилок кукурудзи, а також сліди очерету, гарбузів, амаранту, бавовни та перцю чилі. Ці культури не ростуть у посушливій місцевості, де розташований об’єкт, що свідчить про їх цілеспрямоване занесення людьми.

Дослідники припускають, що отвори могли використовуватися для розміщення товарів, і розглядають Монте-Сьєрпе як елемент корінної системи обміну та обліку. Вони звертають увагу на схожість структури з інківським кіпу — вузликовою системою фіксації кількості та ресурсів, однак наголошують, що йдеться саме про гіпотезу.

Радіовуглецевий аналіз показує, що об’єкт активно використовували у XIV столітті, в пізньому проміжному періоді, коли регіоном домінувало королівство Чінча. Історичні джерела описують чінча як розвинених торговців, які контролювали мережі обміну вздовж узбережжя та вглиб материка ще до приходу інків. Монте-Сьєрпе розташований поблизу доіспанських шляхів між різними екологічними зонами.

Науковці підкреслюють, що отвори не були сховищами в сучасному розумінні. За їхніми словами, вони могли виконувати роль візуальних маркерів кількості, що дозволяло оцінювати обсяг товарів без використання грошей. Пізніше, за часів Імперії інків, така інфраструктура могла бути переосмислена для потреб державного обліку.

Реклама

«Смуга дір» відома науці з 1933 року — тоді її помітили на аерофотознімках, опублікованих у National Geographic. Відтоді висувалися різні версії її призначення — від оборонної споруди до системи збору води. Нове дослідження не дає остаточної відповіді, однак, за словами авторів, пропонує найпереконливіші на сьогодні аргументи щодо походження Монте-Сьєрпе.

Нагадаємо, в США виявили єдине збережене у світі слідовище динозавра зі звивистою траєкторією. Науковці з’ясували, що стародавній зауропод міг кульгати під час своєї подорожі.