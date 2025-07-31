Таємниця 6000-річного міста на дні Карибів: відкриття, яке замовчали

Передбачуване загублене місто Куба було виявлено канадською експедицією у 2001 році, але його подальше вивчення ніколи не проводилося / © Daily Mail

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Таємничі кам’яні структури на дні Карибського моря, які могли перевернути уявлення про розвиток людства, вже понад два десятиліття залишаються без дослідження.

Про це пише Daily Mail.

У 2001 році морський інженер Пауліна Зеліцький та її чоловік Пол Вайнцвайг із компанії Advanced Digital Communications (ADC) повідомили про виявлення на глибині понад 600 метрів біля узбережжя Куби кам’яних утворень, схожих на піраміди, круглі будівлі та інші архітектурні форми. Вони охрестили це місце “затонулим містом”.

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“Це справді чудова споруда, яка справді схожа на великий міський центр”, — зазначала тоді Зеліцький.

Скептики стверджують, що це природна скельна освіта, монумент Йонагуні має форму піраміди з разюче прямими сходами, які здаються висіченими вручну. / © Daily Mail

На думку дослідників, вік цих руїн міг сягати понад 6000 років, що робило б їх старішими за єгипетські піраміди. Таке відкриття могло б поставити під сумнів загальноприйняту хронологію цивілізацій. Утім, після початкової гучної заяви подальші дослідження не відбулись.

Однією з причин стала скептична реакція наукової спільноти. Геолог Мануель Ітурральде-Вінент із Музею природної історії Куби заявив, що кам’яні структури можуть бути природними утвореннями.

“Було б абсолютно безвідповідально говорити, що це було, поки ми не маємо доказів”, — заявила також Зеліцький у коментарі BBC у 2001 році.

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Скептики вказують на те, що для занурення таких споруд на глибину понад 600 метрів знадобилося б близько 50 000 років — у часи, коли Homo sapiens ще не створювали міста. Це не вкладається в жодну з відомих історичних моделей.

“Це дивно, це ненормально; ми ніколи раніше не бачили нічого подібного, і ми не маємо цього пояснення”, — заявив Ітурральде в коментарі The Washington Post.

“Було б чудово, якби Зеліцький і Вайнцвайг мали рацію, але це дуже далеко від усього, що ми бачили у Новому Світі того періоду”, — додав археолог Майкл Фоут з Університету штату Флорида.

Окремі користувачі соцмереж вважають, що дослідження могли зупинити навмисно, щоби приховати сліди цивілізації, яка існувала до льодовикового періоду. Вони пов’язують ці руїни з легендарною Атлантидою.

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Так звана “мертва тиша” навколо кубинського об’єкта на тлі сучасних технологій та інтересу до альтернативної археології викликає дедалі більше запитань.