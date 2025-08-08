Таємниця Атлантиди поглиблюється: відкриття на дні океану вказує на давню катастрофу

давні руїни на дні океану / Ілюстративне зображення

Відкриття на дні океану виявило докази катастрофічної події, яка може бути пов’язана зі знищенням легендарного загубленого міста Атлантида. Це відкриття зміцнює суперечливу гіпотезу, що близько 12 800 років тому Земля зіткнулася з кометою, що спровокувало масштабні зміни клімату.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Детальні докази давньої катастрофи

Науковці з Університету Південної Кароліни виявили в осадових породах на дні Баффінової затоки металеві уламки, кометний пил та тисячі крихітних мікросферул. Ці знахідки, датовані 12 800 роками, зміцнюють гіпотезу зіткнення в період пізнього дріасу.

Згідно з цією теорією, Земля пройшла крізь уламки комети, що спричинило ударні хвилі та масові повені. Це призвело до порушення океанічних течій і швидкого охолодження клімату, яке супроводжувалося вимиранням мегафауни.

Археолог Марк Янг, співавтор дослідження, зазначає, що в минулому такі події похолодання траплялися десятки разів. Однак жодне з них не супроводжувалося вимиранням тварин, зникненням людських популяцій та відкладенням глобального шару кометних уламків, як це сталося в період пізнього дріасу.

Склад та походження частинок

Команда вчених дослідила чотири керни осадових порід, взяті з різних глибин. У шарах, що відповідають періоду 12 800 років тому, були знайдені частинки, що вказують на позаземне походження.

Зокрема, були виявлені залізо- та кремнеземвмісні сферичні частинки. Вони мають бульбашки, розгалужені поверхні та аеродинамічну форму, що свідчить про їх швидке переміщення в повітрі.

Дослідники також виявили:

виразний сплеск платини — рідкісного елемента, який часто міститься в позаземних об’єктах.

частинки з металу, багатого на хром. Такі метали, як правило, знаходять у певних типах метеоритів.

фрагменти розплавленого скла та зерна, які могли утворитися лише за дуже високих температур.

злиті воєдино шматочки нікелю, залізо-хром-нікелевих сплавів та оксидів, виявлені на кварцових та магнетитових зернах.

Ці частинки мають схожість зі зразками кометного пилу, знайденими в Південній Кароліні.

Перші докази з дна океану

Марк Янг підкреслив, що це перше в історії дослідження, в якому для перевірки гіпотези були використані осадові породи з дна океану. «Це перше і єдине геохімічне свідчення на користь цієї гіпотези», — заявив він, додавши, що знайти ці докази з першої спроби є дуже перспективним.

Однак, команда зазначає, що виявлена аномалія не є прямим доказом зіткнення. Необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити, що ці знахідки пов’язані з ударом, а також точно встановити зв’язок між цим зіткненням та змінами клімату.

