Таємниця Червоної планети: що сталося з можливими мешканцями Марса

Фізик заявив, що на Марсі могли жити розумні істоти, які загинули внаслідок ядерної катастрофи

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Американський фізик Джон Бранденбург, випускник Гарвардського університету, висунув сенсаційну гіпотезу: мільйони років тому на Марсі існувала розумна цивілізація, яку знищили ядерною зброєю.

Про це пише Т4.

Які докази наводить Бранденбург

Науковець звертає увагу на аномально високі концентрації ізотопу ксенону-129 в атмосфері Червоної планети, а також на наявність урану та торію на її поверхні. За його словами, такі хімічні сліди можуть вказувати на вибухи термоядерної зброї, адже схожі ізотопні аномалії фіксуються на Землі у зонах ядерних випробувань.

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«Ксенон-129 у такій концентрації — це не випадковість. Це специфічний підпис ядерної зброї», — наполягає Бранденбург.

Загадкові свідчення таємних експериментів

Цікаво, що у 1984 році ЦРУ провело секретний експеримент із дистанційного бачення (remote viewing) в інституті Монро. Учасник дослідження Джо МакМоніґл стверджував, що бачив на Марсі руїни гігантських міст, піраміди та істот, схожих на людей, але набагато вищих за нас.

Скепсис наукової спільноти

Однак більшість учених відкидають цю гіпотезу. Вони вказують, що:

Відсутні кратери, які залишаються після ядерних вибухів.

Ізотопні аномалії можуть мати природне пояснення — наприклад, бути наслідком метеоритних ударів або вивільнення газів із надр Марса.

Публікації Бранденбурга з’являлися в низькорейтингових наукових журналах, що ставить під сумнів їхню наукову достовірність.

Що, якщо Бранденбург має рацію

Фізик припускає, що колись клімат Марса був схожий на земний, а розумні істоти, які його населяли, мали технологічний рівень, близький до Стародавнього Єгипту. Хоча його теорія звучить фантастично, вона знову привернула увагу суспільства.

Нагадаємо, новий аналіз сейсмічних даних, зібраних апаратом InSight, свідчить про наявність води у глибинах Марса. Це відкриття може означати, що під поверхнею Червоної планети існують умови, сприятливі для мікробного життя.