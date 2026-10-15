Таємниця Едемського саду: що дослідники знайшли на мозаїці давньої церкви

Таємниця Едемського саду

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На підлозі давньої християнської церкви в Туреччині збереглася мозаїка віком близько 1500 років, яка, ймовірно, має глибший зміст, ніж вважалося раніше. Дослідники припускають, що зображення чотирьох райських річок могло символізувати моральні чесноти, необхідні людині для спасіння.

Про це пише Daily Mail.

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Мозаїку знайшли ще 2003 року на території давньої церкви, відомої як «Церква чотирьох річок», у місті Адріанополіс у Туреччині. Нове дослідження, опубліковане в липні 2026 року, запропонувало інше тлумачення цього зображення.

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Давня карта розміщує Едемський сад поблизу сучасної Туреччини Фото Daily Mail

На мозаїці представлені чотири людські постаті, які уособлюють річки біблійного Едему: Пішон, Гіхон, Тигр і Євфрат. Їхні назви написані грецькою мовою. Кожна постать тримає ріг достатку, з якого ллється вода до спільного басейну. Таким чином художники відтворили біблійний опис чотирьох річок, що беруть початок у раю.

Фото Daily Mail.

Що означають чотири райські річки на мозаїці

Дослідники зіставили зображення з давніми тлумаченнями Святого Письма, зокрема працями єврейського вченого Саадії Гаона та християнських мислителів Амвросія Медіоланського, Августина Блаженного і Єроніма.

У деяких давніх інтерпретаціях річки Едему пов’язували з реальними географічними об’єктами. Наприклад, Саадія Гаон ототожнював Пішон із Нілом, а Гіхон розміщував в Ефіопії.

Водночас Філон Александрійський та Амвросій Медіоланський пов’язували чотири річки з основними моральними чеснотами. Саме ця традиція стала підґрунтям для нової інтерпретації мозаїки.

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На думку дослідників, чотири постаті могли символізувати справедливість, мужність, поміркованість і розсудливість. Зокрема, Пішон пов’язують із розсудливістю, а Тигр — із поміркованістю.

«Для глядача ранньовізантійської доби ходіння по цих мозаїках було не просто фізичним актом, а символічною подорожжю через чесноти, необхідні для досягнення спасіння», — йдеться в дослідженні.

За такого тлумачення підлога церкви могла виконувати роль своєрідного наочного повчання: рухаючись храмом, віряни символічно проходили шлях морального вдосконалення.

«Включення географічно відмінних річок, таких як Тигр і Євфрат, пов’язує міфічний Едем із впізнаваною реальністю, поєднуючи божественне та земне», — зазначили автори роботи.

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Які ще символи знайшли на мозаїці

Дослідники звернули увагу й на інші деталі композиції. Зокрема, зображених у воді риб вони пов’язують із хрещенням, очищенням і божественним достатком, обіцяним у Євангеліях.

Поблизу південно-східного входу до церкви також є зображення у формі хреста. На думку авторів дослідження, воно могло мати захисне значення — відлякувати зло. Цей елемент може свідчити про те, як ранні християни пристосовували давні захисні символи до власної релігійної традиції.

Подібні зображення чотирьох річок Едему збереглися в церквах Йорданії, Лівії та Греції. Однак композицію в Адріанополісі дослідники називають єдиним відомим прикладом такого типу в Анатолії.

На їхню думку, сукупність зображень могла перетворювати підлогу храму на своєрідний візуальний виклад біблійних сюжетів, нагадуючи вірянам про божественний порядок і достаток, обіцяний у раю.

Де міг розташовуватися біблійний Едем

Сад Едемський — одне з найвідоміших місць у Біблії. Згідно зі Святим Письмом, там росли Дерево життя та Дерево пізнання добра і зла. Бог заборонив Адаму та Єві їсти плоди з другого дерева, однак змій спокусив Єву, а згодом заборонений плід скуштував і Адам. Цей вчинок приніс у світ гріх, страждання та смерть. Після цього Бог вигнав перших людей із саду й наказав херувимам та полум’яному мечу охороняти вхід до Дерева життя.

Історики та дослідники протягом століть намагалися встановити точне розташування Едему. Одним із джерел для таких пошуків стала Біблія 1599 року, що містить карту під назвою «Розташування Едемського саду».

На ній рай розміщено у Великій Вірменії, поблизу гір, які пов’язують із горою Арарат на території сучасної Туреччини.

Авторка YouTube-каналу Ashleys_AntiqueBibles, аналізуючи цю карту, звернула увагу на те, що вона, ймовірно, вказує на район витоку Євфрату біля підніжжя гір. На карті також позначені Месопотамія, Вавилон, Хавіла, Аравійська пустеля, Перська затока та Каспійське море.

Євфрат на зображенні бере початок у горах і тече на захід, тоді як Каспійське море розташоване праворуч, тобто на сході. Така схема вказує на гірські витоки річки, а не на територію під Каспійським морем, яку авторка, за її словами, розглядала у своїх попередніх відео.

Це тлумачення спирається на опис у Книзі Буття, згідно з яким із Едему витікала одна річка, що згодом розділялася на чотири: Пішон, Гіхон, Тигр і Євфрат.

Якщо співвіднести зображення на стародавній карті із сучасною географією, імовірне місце розташування Едему припадає на східну частину Туреччини, неподалік кордонів Вірменії та Ірану. Водночас сама карта не є доказом того, що біблійний рай справді розташовувався саме там.

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