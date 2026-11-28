Куди зник мільярд років історії Землі — нове дослідження вчених / © NASA

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Науковці запропонували нове пояснення однієї з найбільших геологічних загадок Землі — зникнення шарів гірських порід, які зберігали понад мільярд років історії планети. Причиною цього могли стати процеси в надрах Землі та масштабне зледеніння.

Про це пише Science Alert з посиланням на дослідження науковців Університету Воллонгонга в Австралії.

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Загадкове явище, відоме як «Велика невідповідність», геологи вперше виявили ще у 1870-х роках під час дослідження Великого каньйону у США. Тоді вчені помітили, що відносно молоді гірські породи залягають безпосередньо на шарах віком близько двох мільярдів років. Між ними бракувало приблизно 1,2 мільярда років геологічної історії.

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Згодом подібні прогалини виявили й в інших куточках світу. Науковці припускали, що причиною могла бути ерозія, однак тривалий час не могли пояснити її масштабів.

Куди зникли стародавні породи

Науковці Університету Воллонгонга за допомогою суперкомп’ютера Gadi змоделювали рух речовини в земній мантії та його вплив на поверхню планети.

Результати показали, що в період від одного мільярда до приблизно 540 мільйонів років тому процеси в надрах Землі спричинили підняття кількох стародавніх континентів.

Це збіглося з періодом так званої «Землі-сніжки», який розпочався близько 720 мільйонів років тому. Тоді величезні льодовикові щити впродовж десятків мільйонів років поступово руйнували поверхню піднятих континентів, знищуючи стародавні гірські породи.

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Згодом континенти почали опускатися, а поверх залишків давніх порід утворилися нові осадові шари. Саме так, на думку дослідників, могла виникнути величезна прогалина в геологічній історії планети.

На користь цієї теорії свідчить і географічне поширення аномалії. Згідно з моделюванням, найбільше від цих процесів постраждали стародавні континенти Лаврентія, Балтика та Північний Китай. Саме на територіях сучасної Північної Америки, північно-східної Європи та північного Китаю найкраще простежується «Велика невідповідність».

Водночас в Австралії та Південній Америці, де континенти пережили два цикли підняття й опускання, слідів цього явища значно менше.

За словами співавтора дослідження, геолога Університету Воллонгонга Ніколя Фламента, тривалий період підняття континентів із подальшим опусканням міг створити ідеальні умови для руйнування стародавніх порід та збереження слідів ерозії.

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Нагадаємо, у Стародавньому Єгипті існував незвичний спосіб розправлятися з ворогами за допомогою магії. Археологи знайшли обгорілі папіруси, які розкрили моторошні подробиці цього ритуалу віком 3400 років.

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