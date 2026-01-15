Таємниця, якій 2000 років: чому археологи досі бояться відкривати гробницю першого імператора Китаю

Теракотова армія першого вмператора китаю охороняє його усипальницю вже 2000 років / © Getty Images

Це одне з найбільших археологічних відкриттів ХХ століття. У 1974 році китайські фермери, копаючи колодязь, випадково натрапили на Теракотову армію — 8000 статуй воїнів, коней та колісниць. Але це був лише «зовнішній периметр». Те, що вони охороняють — гробниця першого імператора Піднебесної — досі залишається недоторканою.

Про причини такої нерішучості археологів пише IFLScience.

Страх знищити історію

Перша причина — технологічна. Коли археологи почали розкопувати теракотових воїнів, вони зіткнулися з жахливим явищем: яскрава фарба на обличчях статуй почала лущитися і зникати буквально за 15 секунд після контакту з повітрям.

Вчені побоюються, що відкриття основної камери гробниці призведе до миттєвого руйнування всього, що там є. Поки не будуть винайдені технології надійної консервації, вхід туди заборонений.

Пастки «Індіани Джонса»

Друга причина — це пряма загроза життю. Давньокитайський історик Сима Цянь, який писав через століття після смерті імператора, стверджував, що гробниця нашпигована пастками.

«Майстрам було наказано зробити арбалети і стріли, готові вистрілити в будь-кого, хто увійде до гробниці», — йдеться в літописах.

Хоча за 2000 років механізми могли згнити, ніхто не хоче перевіряти це на собі.

Отруйні ріки

Але найреальнішою загрозою є ртуть. За легендою, в усипальниці за допомогою ртуті були відтворені «сто річок і велике море», які течуть механічно.

І це, схоже, правда. Сучасні заміри показали, що концентрація ртуті в землі над гробницею в рази перевищує норму.

«Високолетка ртуть може виходити через тріщини… і наші дослідження підтверджують записи про існування великої кількості ртуті в гробниці», — зазначають науковці.

Наразі вчені розглядають можливість використання неінвазивних методів, таких як томографія, щоб зазирнути всередину крізь товщу землі, без ризику отримати стрілу в груди або отруєння токсичними випарами.

