Таємниця, якій 2000 років: чому археологи досі бояться відкривати гробницю першого імператора Китаю
Гробниця першого імператора Китаю Цінь Ши Хуан-ді залишається запечатаною вже понад 2000 років. Попри те, що знамениту Теракотову армію розкопали ще пів століття тому, до головного мавзолею вчені підступитися не наважуються.
Це одне з найбільших археологічних відкриттів ХХ століття. У 1974 році китайські фермери, копаючи колодязь, випадково натрапили на Теракотову армію — 8000 статуй воїнів, коней та колісниць. Але це був лише «зовнішній периметр». Те, що вони охороняють — гробниця першого імператора Піднебесної — досі залишається недоторканою.
Про причини такої нерішучості археологів пише IFLScience.
Страх знищити історію
Перша причина — технологічна. Коли археологи почали розкопувати теракотових воїнів, вони зіткнулися з жахливим явищем: яскрава фарба на обличчях статуй почала лущитися і зникати буквально за 15 секунд після контакту з повітрям.
Вчені побоюються, що відкриття основної камери гробниці призведе до миттєвого руйнування всього, що там є. Поки не будуть винайдені технології надійної консервації, вхід туди заборонений.
Пастки «Індіани Джонса»
Друга причина — це пряма загроза життю. Давньокитайський історик Сима Цянь, який писав через століття після смерті імператора, стверджував, що гробниця нашпигована пастками.
«Майстрам було наказано зробити арбалети і стріли, готові вистрілити в будь-кого, хто увійде до гробниці», — йдеться в літописах.
Хоча за 2000 років механізми могли згнити, ніхто не хоче перевіряти це на собі.
Отруйні ріки
Але найреальнішою загрозою є ртуть. За легендою, в усипальниці за допомогою ртуті були відтворені «сто річок і велике море», які течуть механічно.
І це, схоже, правда. Сучасні заміри показали, що концентрація ртуті в землі над гробницею в рази перевищує норму.
«Високолетка ртуть може виходити через тріщини… і наші дослідження підтверджують записи про існування великої кількості ртуті в гробниці», — зазначають науковці.
Наразі вчені розглядають можливість використання неінвазивних методів, таких як томографія, щоб зазирнути всередину крізь товщу землі, без ризику отримати стрілу в груди або отруєння токсичними випарами.
