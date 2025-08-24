Таємниця Юпітера: нове дослідження руйнує старі уявлення про його походження

Юпітер / © NASA

Реклама

Вчені Даремського університету поставили під сумнів популярну теорію про походження “розрідженого” ядра Юпітера. Раніше вважалося, що таку структуру спричинило колосальне зіткнення з іншою молодою планетою.

Про це йдеться в матеріалі Phys.org.

Юпітер, найбільша планета Сонячної системи, має ядро без чітких меж — воно плавно переходить у зовнішні шари, багаті воднем і гелієм. Така будова стала загадкою для астрономів після відкриттів космічного апарата NASA “Юнона”.

Реклама

Попередні моделі припускали, що зіткнення з небесним тілом розміром приблизно з половину ядра Юпітера могло перемішати внутрішні шари планети. Однак нове комп’ютерне моделювання, проведене вченими з Даремського університету у співпраці з NASA, SETI та Університетом Осло, показало інший результат.

За допомогою суперкомп’ютера DiRAC COSMA дослідники зімітували масштабні планетарні зіткнення. У жодній із симуляцій “розріджене” ядро не сформувалося: навпаки, щільні матеріали швидко відновлювали чітку межу між ядром і зовнішніми шарами.

Автори статті, опублікованої в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, припускають, що структура Юпітера могла виникнути поступово — у процесі поглинання планетою різних за складом небесних тіл під час росту.

На користь цієї гіпотези свідчить і те, що Сатурн має схожу будову. Це дозволяє вченим припустити: “розріджені” ядра — не виняток, а закономірність у процесі формування газових гігантів.

Реклама

“Наші симуляції показують, що навіть найпотужніші удари не можуть пояснити сучасну структуру Юпітера”, — зазначив провідний автор дослідження доктор Томас Сенднес.

Результати роботи можуть стати ключем до кращого розуміння екзопланет, подібних до Юпітера та Сатурна, які виявляють навколо далеких зірок.