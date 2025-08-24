- Дата публікації
Таємниця Юпітера: нове дослідження руйнує старі уявлення про його походження
Вчені з Даремського університету спростували гіпотезу, що ядро Юпітера сформувалося після колосального зіткнення.
Вчені Даремського університету поставили під сумнів популярну теорію про походження “розрідженого” ядра Юпітера. Раніше вважалося, що таку структуру спричинило колосальне зіткнення з іншою молодою планетою.
Про це йдеться в матеріалі Phys.org.
Юпітер, найбільша планета Сонячної системи, має ядро без чітких меж — воно плавно переходить у зовнішні шари, багаті воднем і гелієм. Така будова стала загадкою для астрономів після відкриттів космічного апарата NASA “Юнона”.
Попередні моделі припускали, що зіткнення з небесним тілом розміром приблизно з половину ядра Юпітера могло перемішати внутрішні шари планети. Однак нове комп’ютерне моделювання, проведене вченими з Даремського університету у співпраці з NASA, SETI та Університетом Осло, показало інший результат.
За допомогою суперкомп’ютера DiRAC COSMA дослідники зімітували масштабні планетарні зіткнення. У жодній із симуляцій “розріджене” ядро не сформувалося: навпаки, щільні матеріали швидко відновлювали чітку межу між ядром і зовнішніми шарами.
Автори статті, опублікованої в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, припускають, що структура Юпітера могла виникнути поступово — у процесі поглинання планетою різних за складом небесних тіл під час росту.
На користь цієї гіпотези свідчить і те, що Сатурн має схожу будову. Це дозволяє вченим припустити: “розріджені” ядра — не виняток, а закономірність у процесі формування газових гігантів.
“Наші симуляції показують, що навіть найпотужніші удари не можуть пояснити сучасну структуру Юпітера”, — зазначив провідний автор дослідження доктор Томас Сенднес.
Результати роботи можуть стати ключем до кращого розуміння екзопланет, подібних до Юпітера та Сатурна, які виявляють навколо далеких зірок.