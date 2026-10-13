Таємниця Х-хромосоми: чому чоловіки частіше плутають кольори та чи існує жіночий суперзір

На кольоросприйняття впливає не тільки генетика, а й робота сітківки та мозку, досвід і знання назв відтінків. / © Фото з відкритих джерел

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Одна людина бачить у предметі звичайний синій колір, тоді як інша називає його бірюзовим, лазуровим або блакитно-зеленим. Через такі ситуації виникло уявлення, що жінки загалом розрізняють більше кольорових відтінків, ніж чоловіки. Наукові дослідження справді виявляють певні відмінності між статями, але не підтверджують універсального правила, за яким кожна жінка має кращий кольоровий зір.

Про це пише Egészségkalauz.

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Як людське око розрізняє кольори

Щоб зрозуміти, звідки беруться відмінності у сприйнятті відтінків, варто розібратися в роботі зорової системи. У сітківці ока є два основні типи світлочутливих клітин — палички та колбочки. Палички допомагають бачити за слабкого освітлення, тоді як колбочки відповідають за кольоровий і деталізований зір удень.

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У більшості людей є три типи колбочок, чутливих до різних діапазонів довжин світлових хвиль. У спрощеному вигляді їх пов’язують зі сприйняттям синіх, зелених і червоних відтінків. Мозок порівнює сигнали від цих клітин і на їхній основі формує кольорове зображення.

Отже, колір — це не просто характеристика світла, яке потрапляє в око. Важливе значення має те, як нервова система обробляє отриману інформацію.

Чому порушення кольоросприйняття частіше трапляються в чоловіків

Одна з найбільш підтверджених відмінностей між чоловіками та жінками стосується спадкових порушень розпізнавання червоних і зелених відтінків. Причина пов’язана з генетикою: кілька генів, які відповідають за відповідні світлочутливі пігменти, розташовані в Х-хромосомі.

У чоловіків зазвичай є одна Х-хромосома та одна Y-хромосома, а в жінок — дві Х-хромосоми. Тому спадкові зміни в генах, розташованих у Х-хромосомі, частіше призводять до порушень кольоросприйняття в чоловіків.

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За даними, наведеними у публікації, серед людей північноєвропейського походження порушення сприйняття червоного та зеленого кольорів мають приблизно 8% чоловіків і 0,5% жінок. Ці показники відрізняються залежно від популяції.

Водночас дальтонізм не означає, що людина взагалі не бачить кольорів. Більшість людей із такими порушеннями сприймають кольоровий світ, але їм складніше розрізняти окремі відтінки.

Ця різниця впливає й на результати групових досліджень: якщо порівнювати випадково відібрані групи чоловіків і жінок, жінки в середньому можуть краще виконувати окремі завдання на розрізнення кольорів. Проте це не доводить, що кожна жінка з нормальним зором розрізняє більше відтінків, ніж кожен чоловік.

Чи можуть деякі жінки бачити більше кольорів, ніж інші люди

Вчені досліджують незвичайне явище — тетрахроматію. Більшість людей є трихроматами: їхня зорова система використовує сигнали трьох функціонально різних типів колбочок. У випадку тетрахроматії до сприйняття кольору потенційно можуть долучатися чотири різні типи таких клітин.

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Теоретична можливість такого явища особливо цікава в контексті жіночої генетики. Оскільки гени деяких пігментів, чутливих до червоних і зелених діапазонів, розташовані в Х-хромосомі, окремі жінки можуть мати різні варіанти цих генів у двох своїх Х-хромосомах. У результаті в їхній сітківці потенційно можуть бути чотири популяції колбочок із різною чутливістю до світла.

Однак наявність додаткового типу колбочок сама по собі ще не означає, що людина справді розрізняє більше кольорів. Щоб це стало функціональною перевагою, мозок має вміти обробляти відповідні сигнали як окрему інформацію.

У дослідженні, опублікованому 2010 року, науковці виявили учасницю, результати тестів якої відповідали функціональній тетрахроматії. Проте явище, схоже, трапляється рідко, а його поширеність досі точно не встановлена.

Тому популярні твердження про те, що певний відсоток жінок бачить до 100 мільйонів кольорів, потрібно сприймати обережно. Кількість типів колбочок не дозволяє просто підрахувати, скільки відтінків людина здатна свідомо розрізнити.

Чому одні люди помічають більше відтінків, ніж інші

Здатність бачити колір і вміння називати його — не одне й те саме. Людина може добре помічати різницю між двома відтінками, але не знати їхніх окремих назв. І навпаки: широкий словниковий запас не обов’язково означає підвищену біологічну чутливість до кольорів.

На це впливають навчання, мовне середовище та повсякденний досвід. Люди, які працюють із тканинами, фарбами, фотографіями чи графічним дизайном, часто приділяють більше уваги незначним відмінностям відтінків і навчаються точніше їх описувати.

Дослідження також виявляли відмінності між чоловіками та жінками в окремих характеристиках сприйняття кольору, зокрема в певних діапазонах світлових хвиль. Однак результати залежать від конкретного завдання, а значення мають і індивідуальні особливості зору.

Тому немає універсальної формули, за якою можна визначити, хто бачить більше кольорів, лише за статтю людини.

Скільки кольорів здатне розрізняти людське око

Часто можна зустріти оцінку, за якою людське око здатне розрізняти приблизно 10 мільйонів кольорів. Проте це орієнтовне значення, а не точна кількість, однакова для всіх людей.

Результат залежить від освітлення, яскравості та насиченості кольору, фону й умов проведення тесту. Навіть однаковий відтінок сірого може здаватися світлішим або темнішим залежно від кольорів, які його оточують.

Кольоросприйняття також може змінюватися з віком. Кришталик поступово набуває жовтуватого відтінку та пропускає менше короткохвильового світла, що може впливати на сприйняття синіх тонів. Катаракта, деякі захворювання очей і нервової системи, а також окремі ліки теж здатні змінювати сприйняття кольорів.

Якщо людина раптово починає плутати відтінки, помічає різницю між зором правого та лівого ока або відчуває інші незвичні зміни зору, їй варто звернутися до офтальмолога.

Перевірити кольоросприйняття можна за допомогою спеціальних тестів, зокрема таблиць Ішихари, які допомагають виявляти порушення розрізнення червоних і зелених відтінків. Проте інтернет-тести не замінюють професійного обстеження, адже їхні результати залежать від налаштувань екрана та освітлення.

Отже, наука підтверджує певні середні відмінності в кольоросприйнятті чоловіків і жінок, але не доводить, що жінки загалом бачать у кілька разів більше кольорів. Генетика, робота зорової системи, індивідуальні особливості та досвід мають значно складніший вплив, ніж популярний міф.

Як мозок створює кольори — цікаві факти про зір

Сприйняття кольору залежить не лише від світла, яке потрапляє в очі, а й від того, як мозок обробляє сигнали. Це наочно демонструє оптична ілюзія Бенхема: чорно-білий диск під час обертання може здаватися синім або червоним, хоча насправді на ньому немає кольорових пігментів.

Подібні експерименти показують, що один і той самий колір ми не завжди бачимо однаково. Нова оптична ілюзія з синіми та фіолетовими точками пояснює, як напрямок погляду та особливості зорової системи можуть змінювати відчуття відтінку, хоча саме зображення залишається незмінним.

Але не всі зміни зору є лише особливістю сприйняття. Восени та взимку сухе повітря в приміщеннях і тривала робота з екранами можуть посилювати сухість, печіння та відчуття піску в очах. Лікарі пояснили, чому під час опалювального сезону погіршується зір, що може спричиняти дискомфорт і коли варто звернутися до офтальмолога.

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