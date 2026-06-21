Таємниця космосу: астрономи виявили третю галактику без темної матерії

Науковці виявили ще одну галактику без темної матерії / © Unsplash

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Вчені офіційно знайшли третю галактику без темної матерії. Все це може розгадати давню таємницю утворення космосу. Нові докази існування унікального ланцюжка космічних об’єктів без темної матерії кинули виклик сучасним теоріям формування Всесвіту.

Дослідження опублікували в The Astrophysical Journal.

Вчені виявили третю галактику без темної матерії

За сьогоднішніми науковими уявленнями, більша частина маси галактик складається з невидимої речовини. Галактики утворюються всередині величезних згустків темної матерії, яка виконує роль гравітаційного каркаса і стягує матерію разом.

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Однак науковці зробили нове відкриття на відстані 67 мільйонів світлових років від Землі, яке змушує астрономів переглянути усталені правила.

Дослідники зафіксували, що рух об’єкта DF9 можна повністю пояснити без залучення темної матерії. Це вже третя галактика, що була виявлена в цьому регіоні. Перші дві — DF2 та DF4 — розташовані поруч і належать до космічного «шлейфу», вибудуваного в лінію.

Раніше астрономи припускали, якщо цей ланцюжок сформувався нетиповим шляхом, інші його об’єкти також можуть бути позбавлені темної матерії. Галактика DF9 підтвердила це припущення.

«Майже в кожній галактиці у Всесвіті домінує темна матерія. Але DF2, DF4, а тепер і DF9 стали надзвичайними винятками. Ці знахідки надають одні з найчіткіших доказів того, що ці галактики утворилися разом у результаті бурхливої ​​події, яка відокремила звичайну матерію від темної», — каже астрофізик Єльського університету Майкл Кейм.

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Темна матерія залишається однією з найбільших загадок космосу. Вона не взаємодіє зі звичайною баріонною матерією жодним чином.

Оскільки більшість відомих галактик, включно з Чумацьким Шляхом, оточені гало з темної матерії, її вважали обов’язковим елементом галактик.

Як виникли галактики без темної матерії

Науковці припускають, що причиною виникнення галактик без темної матерії могли стати зіткнення карликових галактик. Коли дві карликові галактики на високій швидкості врізаються одна в одну, їхні зорі та темна матерія проходять крізь порожній простір майже без перешкод.

Натомість міжзоряний газ поводиться зовсім по-іншому — газові хмари стикаються, гальмують і залишаються позаду. З часом у цьому залишку, багатому на звичайну речовину, але бідному на темну матерію, починають формуватися нові зорі, які згодом утворюють невеликі галактики.

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Відкриття вкрай важливе, оскільки може наблизити людство до розгадки того, чим саме є темна матерія.

«Це відкриття надає переконливі докази того, що темна матерія поводиться як фізична речовина, а не як наслідок альтернативної теорії гравітації, особливо на рівні карликових галактик, де ці теорії найбільше обговорюються», — каже астрофізик Пітер ван Доккум.

Космос: останні новини

Нагадаємо, астрономи за допомогою телескопа Джеймса Вебба зафіксували на поверхнях супутника Сатурна Титана та карликової планети Плутон невідому речовину, яка поглинає світло певних довжин хвиль.

Попри відмінності цих світів, їхні атмосфери багаті на азот і метан, тому вчені припускають, що загадкова сполука формується з частинок тамтешнього серпанку, які осідають на поверхню. Речовина навряд чи є простою сполукою, тож її точний склад і походження поки залишаються загадкою.

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Головні надії покладають на майбутню місію NASA Dragonfly, коли 2028 року запустять космічний апарат, який долетить до Титана 2034 року.

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