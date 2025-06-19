Таємниця "людини-дракона" розгадана: вчені довели, що це один із найближчих родичів Homo sapiens

Череп "Людини-Дракона". / © Interesting Engineering

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Череп із масивними рисами, знайдений у 1930-х роках у Харбіні (Китай), довгий час залишався загадкою. Незвичні анатомічні особливості не дозволяли впевнено віднести його до жодного з відомих видів предків людини. Але нове дослідження нарешті дало відповідь: так звана “Людина-Дракон” була денисівцем — представником маловідомої, але генетично близької до нас гілки людства.

Про це розповідає Interesting Engineering.

Череп, захований майже на століття

Череп був виявлений у 1933 році під час будівництва мосту у Харбіні, коли регіон перебував під японською окупацією. Побоюючись, що його конфіскують, робітник сховав знахідку на дні криниці. Лише перед смертю він розповів про неї своїй родині, яка врешті передала череп до Гебейського університету геофізики.

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У 2021 році вчені вперше описали скам’янілість, назвавши її Homo longi — “людиною річки Дракона”. Череп мав незвичайну будову: довга низька черепна коробка, масивні надбрівні дуги, великі очниці та винятково збережений зуб.

Білки і ДНК дали відповідь

Розв’язати головну загадку допомогли молекулярні методи. Зубний наліт зберіг мітохондріальну ДНК, яка виявилася близькою до ДНК денисівців — загадкових гомінінів, відомих лише з кількох сибірських фрагментів.

Крім того, з внутрішньої кістки черепа (кам’янистої частини скроневої) вдалося витягти білки. Їхній склад також засвідчив приналежність черепа до денисівців. Таким чином, “Людина-Дракон” стала першим добре збереженим прикладом зовнішності цього виду.

Денисівці знаходять обличчя

До цього моменту денисівці були відомі лише з генетичних фрагментів, кількох зубів і частин пальців. Тепер учені вперше отримали чітке уявлення про їхній вигляд: кремезна тілобудова, потужні надбрівні дуги, великі зуби, об’єм мозку — як у неандертальців і сучасних людей.

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Це відкриття розширює ареал денисівців — від сибірської Денисової печери до північного Китаю, а можливо, й далі, включно з Тайванем.

Вік “плутанини” стає зрозумілішим

Череп належить до епохи середнього плейстоцену — періоду між 789 000 і 126 000 років тому, коли на планеті одночасно жили і схрещувалися неандертальці, денисівці й ранні Homo sapiens. Нове відкриття дозволить точніше класифікувати інші скам’янілості з цієї заплутаної епохи.

Науковці сподіваються, що завдяки цій знахідці їм вдасться краще зрозуміти складну картину еволюції людини в Азії.

Раніше повідомлялось, що на березі Дніпра науковці знайшли кістки доісторичних істот.

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