Таємниця «мінімісяця» Землі: зонд уперше наблизився до загадкового астероїда та зробив детальні фото

Астероїд 2016HO3 / © CNSA

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Китайський космічний апарат Tianwen-2 вперше в історії передав детальні знімки квазісупутника Землі Камоалева (2016 HO3), який часто називають «мінімісяцем». Це перші великі плани цього рідкісного астероїда.

Про це повідомляє Science Alert.

Місію Tianwen-2 Китайське національне космічне управління запустило 29 травня 2025 року. Вона стала першою китайською експедицією, метою якої є збір зразків з астероїда та їхнє повернення на Землю. Після понад 13 місяців польоту і подолання близько одного мільярда кілометрів космічний апарат дістався району дослідження Камоалеви.

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Перший оптичний контакт із Камоалевою зонд встановив 6 червня. До 19 червня він скоротив відстань до астероїда приблизно до 2 тисяч кілометрів, а вже 2 липня наблизився до нього на 20 кілометрів. Саме звідти апарат зробив перші детальні фотографії цього небесного тіла.

Астероїд 2016HO3 / © CNSA

Камоалева не є справжнім природним супутником Землі. Вона обертається навколо Сонця, однак має статус квазісупутника, оскільки приблизно раз на 45 років обертається по еліптичній орбіті навколо Землі. Наразі відомо лише про сім таких об’єктів.

Астероїд також належить до класу астероїдів Аполлона, які рухаються орбітою, близькою до орбіти Землі навколо Сонця. Як квазісупутник він протягом тривалих періодів залишається поблизу Землі.

Поки що знань про Камоалеву небагато, адже вони ґрунтуються переважно на дистанційних спостереженнях. За оцінками астрономів, діаметр астероїда становить від 40 до 100 метрів. Якщо ці дані підтвердяться, він може виявитися найменшим астероїдом, який будь-коли відвідував космічний апарат.

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У межах місії Tianwen-2 фахівці планують провести спостереження за астероїдом з орбіти, зібрати зразки породи та доставити їх на Землю. Дослідники хочуть з’ясувати, чи є Камоалева монолітним тілом або скупченням уламків, чи містить сліди води, з чого складається, як змінювалася її орбіта та яку роль у цьому міг відіграти сонячний вітер.

Крім того, вчені сподіваються перевірити гіпотезу, що Камоалева може бути фрагментом Місяця. Саме аналіз зразків, які Tianwen-2 доставить на Землю, має допомогти підтвердити або спростувати цю версію.

Після приблизно дев’яти місяців роботи біля Камоалеви космічний апарат скине капсулу зі зразками під час прольоту повз Землю. Після цього Tianwen-2 продовжить місію до комети 311P, яку вчені планують дослідити через її незвичайний шестипроменевий пиловий хвіст. Форма цього небесного тіла досі залишається невідомою.

Нагадаємо, всього за 25 світлових років від Землі астрономи виявили одну з найперспективніших суперземель серед найближчих зоряних систем.

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