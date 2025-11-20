Таємниця міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS нарешті розкрита: корабель чи комета (фото)

Фото міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS, зроблене апаратом Mars Reconnaissance Orbiter / © NASA

NASA представило нові зображення міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS. Раніше астрофізик Аві Леб висував припущення, що це інопланетний космічний корабель. Нові дані, отримані з телескопа Джеймса Вебба та інших зондів, доводять, що 3I/ATLAS є кометою з унікальними особливостями, але точно не має штучного походження.

Про це повідомляє Space.

Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS був зафіксований астрономами 1 липня 2025 року. Після проходження найближчої точки до Сонця 29 жовтня він продовжує віддалятися від нашої планетної системи зі швидкістю приблизно 240 тис. км/год. Попри припущення, що це може бути іншопланетний апарат, фахівці NASA не виявили жодних свідчень на користь такої версії. За їхніми словами, йдеться не про чужопланетний корабель, а про міжзоряну комету з незвичними характеристиками.

19 листопада NASA на спеціальному брифінгу оприлюднило серію знімків, зроблених різними космічними апаратами — зокрема телескопом Джеймса Вебба, орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter, зонду Lucy, що прямує до троянських астероїдів, а також низкою інших місій.

3I/ATLAS — фото апарату SOHO / © solar-system

3I/ATLAS — фото апарата Lucy / © solar-system

Заступник адміністратора NASA Аміт Кшатрія наголосив, що 3I/ATLAS має всі ознаки комети й поводиться відповідно, хоча й потрапила до нас з-поза меж Сонячної системи та стала лише третім підтвердженим міжзоряним об’єктом.

Дані з різних апаратів дозволили дослідникам краще зрозуміти природу 3I/ATLAS, попри те що деякі її особливості ще вимагають детальнішого пояснення.

Як зазначають науковці, ця комета істотно відрізняється від звичних для Сонячної системи, однак жоден із її незвичних параметрів не свідчить про можливе штучне походження. Заступниця керівника Наукового директорату NASA Нікі Фокс заявила, що нові дані не містять ознак позаземних технологій — зокрема ознак роботи штучних двигунів або будь-яких подібних механізмів.

3I/ATLAS — фото телескопа Джеймса Вебба / © solar-system

3I/ATLAS — фото телескопа Габбл / © solar-system

Науковець NASA Том Статлер пояснив, що в комі комети — хмарі пилу й газу навколо її ядра — виявлено значні кількості водяного льоду та вуглекислого газу. Хоча такі сполуки типовi для комет, 3I/ATLAS відрізняється тим, що містить більше CO₂, ніж води. Причини цього ще належить встановити.

Розмір ядра комети поки достеменно не визначений. Раніше передбачалося, що його діаметр може становити близько 5 км.

Ще одна загадка: 3I/ATLAS викидає в навколишній простір більше нікелю, ніж заліза — тоді як для комет такий хімічний «перекіс» нетиповий.

У NASA підкреслюють, що 3I/ATLAS демонструє всі властивості комети, і її подальші дослідження вже заплановані. 19 грудня вона пролетить повз Землю на відстані приблизно 270 млн км, а на початку 2026 року зблизиться з Юпітером, де її зможе дослідити апарат NASA «Юнона».

Нагадаємо, незадовго до цього науковці зафіксували перший «радіосигнал» від 3I/ATLAS. Цей сигнал свідчить про наявність гідроксильних радикалів (OH-молекул), що є типовою ознакою кометної активності та вирішальним доказом природного походження об’єкта (комети). Вчені припускають, що об’єкт діаметром близько 10 км може бути одним із найстаріших у своєму класі, який виник близько 7 млрд років тому.