Таємниця Ноєвого ковчега: в Туреччині виявили мережу тунелів, які пов’язані з біблійним описом

Місцевість Дурупінар. Фото: Mfikretyilmaz/CC BY 3.0

У горах Туреччини, приблизно за 29 кілометрів на південь від гори Арарат, знову активізувалися дослідження формації Дурупінар — геологічного утворення, яке частина дослідників пов’язує з біблійною історією про Ноїв ковчег.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Команда Noah’s Ark Scans повідомила про результати нових обстежень цієї ділянки. За словами незалежного дослідника Ендрю Джонса, під час робіт застосували георадар, який дозволяє досліджувати структури під поверхнею. За його словами, прилад виявив мережу підземних «коридорів», які сходяться до центральної порожнини, яку він описав як атріум.

Джонс пов’язує ці результати з біблійним описом ковчега, де йдеться про три внутрішні рівні. На його думку, виявлені структури можуть відповідати такій багаторівневій організації простору. Водночас він наголошує, що георадар лише дає змогу «зазирнути» під землю і зафіксувати можливі порожнини.

Окрім цього, дослідники використали інфрачервону термографію — метод теплового зондування, який дозволяє виявляти приховані структури. За їхніми даними, результати також можуть вказувати на наявність об’єкта, що за формою нагадує корпус судна, розташованого під шаром ґрунту.

Формація Дурупінар стала відомою у середині ХХ століття. За місцевими повідомленнями, у травні 1948 року після сильних дощів і землетрусів частину території змило, що дозволило побачити це утворення. Згодом його виявив курдський пастух.

У Біблії зазначається, що Ноїв ковчег зупинився на «горах Арарату» після потопу, який тривав 150 днів. Також там наведені орієнтовні розміри судна: 300 ліктів завдовжки, 50 — завширшки та 30 — заввишки. Частина дослідників вважає, що формація Дурупінар за своїми контурами може відповідати цим пропорціям.

У межах досліджень команда Noah’s Ark Scans у 2024 році відібрала 88 зразків ґрунту зсередини та ззовні формації. За словами учасників проєкту, аналіз показав підвищений рівень калію, що може бути пов’язано з розкладанням органічних матеріалів, зокрема деревини.

Дослідники також звернули увагу на кліматичні умови місцевості. За їхніми словами, через низькі температури об’єкт може залишатися замерзлим приблизно половину року, що, на їхню думку, могло сприяти збереженню окремих елементів у скам’янілому стані.

Окремі результати стосуються структури під поверхнею. За словами Джонса, під час попередніх досліджень вдалося виявити кутові утворення на глибині до 20 футів, які можуть нагадувати приміщення під поверхнею. Інший учасник команди, Вільям Кребтрі, заявив про можливу наявність тунелю, який проходить від верхньої частини формації до її середини.

Також дослідники зазначають, що рослинність у межах утворення відрізняється від навколишньої — зокрема, за кольором. Вони припускають, що це може свідчити про інший склад ґрунту в цій зоні.

Водночас питання походження формації залишається дискусійним. Значна частина науковців вважає її природним геологічним утворенням, сформованим унаслідок природних процесів. Натомість команда Noah’s Ark Scans наполягає на необхідності подальших досліджень.

За словами Джонса, наступним етапом може стати буріння та встановлення камер для вивчення внутрішніх структур. Дослідники розглядають можливість отримання зразків із глибших шарів і детального обстеження виявлених порожнин.

Нагадаємо, раніше в стародавній Біблії знайшли загадкове пророцтво про «завершення епохи людства».