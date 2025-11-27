Таємниця острова Пасхи розкрита: хто насправді будував і "водив" гігантські моаї

Моаї

Одна з найбільших загадок острова Пасхи нарешті вирішена: археологи з’ясували, що гігантські статуї моаї будувалися не централізованою владою, а малими кланами чи родинами.

Про це пише Daily Mail.

Протягом десятиліть дослідники припускали, що для створення та пересування 12-80-тонних статуй моаї потрібні були об’єднані зусилля сотень робітників, організованих потужним вождівством. Однак нові археологічні докази, отримані за допомогою інноваційного підходу, це спростовують.

Використовуючи нову 3D-модель головного кар’єру моаї на острові Пасхи (Рапа Нуї), археологи ідентифікували 30 унікальних «майстерень», де вироблялися статуї. Провідний автор дослідження, професор Карл Ліпо з Університету Бінгемтона, стверджує:

«Ми бачимо окремі майстерні, які насправді відповідають різним клановим групам, що інтенсивно працюють у своїх конкретних районах».

Дослідники виявили, що кожний клан мав власний унікальний художній стиль, спеціалізовані методи та навіть уподобання щодо місць видобутку. Наприклад, деякі моаї мають чітко виражений жіночий вигляд, що свідчить про індивідуальний підхід невеликих груп.

Як «ходили» 80-тонні статуї:

Нові знахідки також підтримують теорію, що будівництво моаї та їх пересування вимагало значно менше ресурсів, ніж вважалося раніше. Встановлено, що для різьблення однієї статуї було достатньо лише чотирьох-шести різьбярів, і ще 10–20 членів клану для надання підтримки та виготовлення інструментів.

Найбільш сенсаційною є розгадка пересування моаї. Замість того, щоб тягнути статуї лежачи, як вважалося раніше, жителі Рапа Нуї використовували мотузки, щоб розгойдувати моаї і змушувати їх рухатися «крокуючим» рухом. В експериментах було доведено, що 18 людей могли «водити» скульптуру, прикладаючи мінімальні зусилля після початку розгойдування.

Пересували статуї спеціально збудованими «дорогами моаї», увігнута форма яких допомагала стабілізувати моаї під час їхнього «кроку». Це остаточно доводить, що острів Пасхи не був політично уніфікований і моаї вироблялися невеликими сімейними групами.

Нагадємо, нове дослідження свідчить, що у зникненні унікальних пальм на острові Пасхи ключову роль відіграли полінезійські щури, які знищили майже все насіння. Це ставить під сумнів теорію про те, що головною причиною вирубки лісів були самі люди. Науковці зазначають, що після прибуття полінезійців близько 1200 року популяція щурів без природних хижаків зросла до мільйонів, що призвело до знищення 95% насіння та неможливості відновлення пальм.