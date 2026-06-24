Таємниця печери Вондерверк: вчені зробили сенсаційне відкриття про предків людини

Печерні люди використовували вогонь майже 2 мільйони років тому

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Міжнародна команда палеобіологів під час вивчення печери Вондерверк у Південній Африці виявила сліди регулярного використання вогню предками людини, датовані періодом від 1,07 до 1,79 мільйона років тому. Науковці з’ясували, що стародавні гомініди, ймовірно представники виду Homo erectus, не просто спостерігали за природними пожежами, а свідомо приносили полум’я глибоко у своє житло для обігріву та захисту.

Про це революційне археологічне відкриття, яке суттєво змінює хронологію еволюції людського побуту, пише ScienceAlert.

Сяйво спалених кісток

Печера Вондерверк, розташована глибоко в пустелі Калахарі, вважається однією з найдавніших археологічних пам’яток у світі, де люди мешкали ще 1,8 мільйона років тому. Дослідники проаналізували велику колекцію знайдених там кісток тварин за допомогою інноваційного неінвазивного методу світіння. Під час опромінення синім світлом спалені кістки поглинали його і випромінювали червоне флуоресцентне сяйво через зміну хімічної структури після нагрівання в давнину.

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«Методологія, яку ми розробили, дозволяє відрізнити спалені скам’янілості від тих, що зазнали хімічних змін під час скам’яніння, які можуть візуально імітувати наслідки пожежі», — пояснила геологиня Національного музею природничих наук Іспанії Іоланда Фернандес-Хальво.

Докази цілеспрямованого використання полум’я

Обпалені залишки знайшли на глибині десятків метрів від входу в печеру, куди природна лісова пожежа просто не могла б дістатися. Крім того, ці кістки лежали поруч із іншими свідченнями присутності ранніх людей. Хоча це відкриття не доводить, що стародавні мешканці вміли самостійно добувати вогонь, воно чітко вказує на їхнє вміння зберігати та використовувати його.

«Вогонь не був одноразовим явищем, оскільки він з’являється в різних стратиграфічних шарах, розділених десятками тисяч років, що підкріплює ідею про те, що вони вже знали, як транспортувати і підтримувати полум’я в захищених просторах», — підсумувала Іоланда Фернандес-Хальво.

Нагадаємо, генетики з’ясували, куди насправді зникли неандертальці. Новітній аналіз людських геномів спростував теорію їхнього вимирання.

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