Таємниця початку життя: вчені назвали несподіваного кандидата на звання першої тварини на Землі

Уявлення про найдавніших мешканців Землі кардинально змінюється. Нове дослідження надає переконливі докази того, що першою твариною на планеті була не риба чи динозавр, а морська губка віком 541 мільйон років. Це відкриття стало можливим завдяки виявленню так званих "хімічних скам'янілостей" у древніх породах.

Про це пише Discovery Magazine.

Невидимий доказ у камені

Науковці виявили "хімічні скам'янілості" — біомолекули, які залишилися від живого організму і збереглися в осадових породах. Зокрема, йдеться про стеранів — геологічно стабільну форму стеролів.

Професор Массачусетського технологічного інституту Роджер Саммонс пояснює, що ця древня істота належала до класу демогубок, група яких існує дотепер. Хоча ми не знаємо точно, як вони виглядали:

"Вони, безперечно, жили в океані, мали м'яке тіло, і ми припускаємо, що у них не було кремнієвого скелета", — зазначає Саммонс.

Унікальна молекула, яка зняла сумніви

Сенсаційним стало виявлення рідкісних 31-вуглецевих стеранів у зразках гірських порід, зібраних в Омані, Західній Індії та Сибіру.

Раніше, 2009 року, вже були знайдені 30-вуглецеві стерини, що викликало суперечки, оскільки деякі вчені припускали їхнє небіологічне походження. Однак наявність 31-вуглецевих стеранів зміцнила початкову гіпотезу. Дослідники вважають, що ця молекула унікальна для древніх і сучасних морських губок, і її присутність у породах едіакарського періоду (понад 541 мільйон років тому) має суто біологічне походження.

"Це поєднання того, що міститься в гірській породі, того, що міститься в губці, і того, що можна отримати в хімічній лабораторії", — підсумував Саммонс. — "У нас є три взаємодоповнюючі докази, які вказують на те, що ці губки були одними з найдавніших тварин на Землі".