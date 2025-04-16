Таємниця появи води розкрита: вчені довели, що вона з'явилась не через астероїди

Тихий океан. / © Associated Press

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Дослідники з Оксфордського університету стверджують, що вода на Землі не потрапила сюди з астероїдів, як вважалося раніше. Згідно з їхніми висновками, складові води — водень і кисень — могли бути частиною планети від самого початку її формування.

Про це пише Daily Mail.

У своїй роботі вчені дослідили рідкісний астероїд, склад якого подібний до уламків, що, ймовірно, сформували Землю. Під час аналізу за допомогою рентгенівського випромінювання було виявлено, що матеріали цього астероїда містять велику кількість водню — ключового елементу води.

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Аспірант Оксфордського університету Том Барретт зазначив, що водень був присутній серед початкових будівельних блоків Землі, отже, поява води на планеті була неминучою.

Це відкриття може свідчити про те, що наявність води на інших планетах не є такою малоймовірною, як вважалося раніше.

Щоб зрозуміти, як на Землі з’явилося життя і чи можливе воно в інших частинах Всесвіту, спершу необхідно з’ясувати, звідки взялася вода. Хоча вода складається з водню та кисню, раніше вважалося, що на ранній Землі було занадто мало водню, щоб пояснити її сучасні запаси.

Однією з теорій було припущення, що вода потрапила на Землю з об’єктів, багатих на водень або вкритих льодом, які згодом впали на планету. Щоб перевірити цю версію, науковці дослідили метеорит LAR 12252, знайдений в Антарктиді.

Цей метеорит належить до типу енстатитових хондритів, які за складом близькі до речовин ранньої Землі. Раніше було встановлено, що в таких породах міститься водень, однак залишалося незрозумілим, чи є він частиною самого метеорита, чи потрапив до нього вже на Землі.

Щоб з’ясувати це, команда використала спектроскопію рентгенівського поглинання на ближній межі спектру. Цей метод дозволяє визначити хімічний склад речовини, досліджуючи, як її атоми поглинають рентгенівське випромінювання.

Під час дослідження країв хондр — сферичних утворень, де раніше знаходили сліди води — було виявлено високий вміст сірководню.

З огляду на хімічну схожість метеорита з речовиною, з якої утворилася Земля, вчені дійшли висновку, що планета могла з самого початку мати достатньо водню для формування води.

“Наша робота показує, що для появи води на Землі зовсім не обов’язково було її доставляти з астероїдів”, — пояснив доктор Джеймс Брайсон з кафедри мінералогії Оксфордського університету. На його думку, у матеріалі, з якого формувалася планета, вже був присутній водень у вигляді сірководню, що могло забезпечити всю кількість води, яку ми сьогодні бачимо на Землі.

Розподіл речовин, збагачених на водень, у структурі метеорита, на думку дослідників, підтверджує обґрунтованість їхніх висновків. Зокрема, водень був виявлений у межах хондр, тоді як ділянки, де були тріщини або сліди окислення, не показали наявності таких сполук. Це свідчить, що водень був складовою частиною метеорита ще до його потрапляння на Землю.

На думку Брайсона, метеорити, які стали об’єктом дослідження, можуть вважатися точними зразками первинного матеріалу, з якого формувалася наша планета. Це підтверджує і співвідношення стабільних ізотопів у метеориті — воно відповідає ізотопному складу земних надр.

Хоча дослідження не заперечує повністю роль астероїдів у доповненні запасів води на поверхні Землі, воно вказує на те, що значна частина води, особливо у внутрішніх шарах планети, могла бути присутня ще з ранніх етапів її формування.

“Наші результати свідчать, що з моменту появи Земля вже мала необхідну кількість водню для утворення великих обсягів води. Ми ще не знаємо точно, коли саме і як це сталося, але сподіваємось, що подальші дослідження допоможуть знайти відповіді на ці питання”, — додав Брайсон.