Таємниця походження Колумба: нове дослідження може перевернути уявлення про його родину

Христофор Колумб міг бути сефардським євреєм

Документи, написані Христофором Колумбом, свідчать, що він був родом з італійського міста Генуя. Однак, деякі історики ставлять під сумнів цю інформацію. Десятирічне дослідження, проведене іспанським судовим експертом, може перевернути уявлення про походження відомого мореплавця.

Про це повідомляє ScienceAlert.

22 лютого 1498 Христофор Колумб, якому було років сорок, письмово ухвалив, що його маєток в італійському портовому місті Генуя буде збережено для його сім’ї, «тому що я звідти родом і в ньому народився».

Хоча більшість істориків вважають цей документ шаблонним описом місця народження знаменитого дослідника, деякі піддають його справжність сумніву і запитують, чи є в цій історії щось ще.

Італієць чи іспанський єврей: що каже ДНК

У жовтні минулого року судмедексперт Хосе Антоніо Лоренте з Гранадського університету в Іспанії оприлюднив результати свого багаторічного дослідження, які ставлять під сумнів італійське походження Колумба. Лоренте заявив, що насправді Колумб народився десь в Іспанії в сім’ї єврейського походження.

Він і його команда стверджували, що аналіз ДНК Y-хромосоми та мітохондріальної ДНК, взятий з останків сина Колумба Фердинанда та його брата Дієго, сумісний з іспанським або сефардським єврейським походженням.

«Моя мета, як науковця, — знайти дані, які могли б підтвердити одну з багатьох гіпотез про його походження, щоб ця інформація стала частиною нашої спадщини», — сказав Лоренте.

Звісно, це не відкидає остаточно версію про італійське походження Колумба, але робить її менш вірогідною. Хоча, як зазначає видання, будь-які подібні знахідки, перш ніж бути визнаними, повинні пройти ретельну перевірку науковою спільнотою та бути відтвореними у деталях.

Таємниця, що залишається

Хоча більшість істориків визнають справжність судових документів, які вказують на Геную як на місце народження Колумба, протягом десятиліть висловлюються припущення щодо його альтернативного походження. Один із стійких чуток стверджує, що Колумб був таємним євреєм, який народився в Іспанії за часів інтенсивних релігійних переслідувань та етнічних чисток. Прихильники цього твердження посилаються на цікаві невідповідності у його заповіті та тлумаченні синтаксису його листів.

Втім, багато експертів скептично поставилися до заяви Лоренте. Наприклад, колишній директор Національного інституту токсикології та судово-медичних наук Іспанії Антоніо Алонсо в коментарі для El Pais сказав, що дослідник не представив жодних даних аналізу, які можна було б перевірити.

Попри це, аналіз біологічних даних все частіше використовується для підтвердження або спростування історичних документів. Це порушує питання про те, як людина з національної меншини, яка жорстоко переслідувалася того часу в Іспанії, змогла стати «рушійною силою іспанської експансії». Наразі загальновизнана історія Колумба залишається такою: сміливий італійський моряк зацікавив своєю мрією іспанську королівську родину і був прославлений за свої досягнення, далеко від тієї «шляхетної та могутньої країни біля моря», його рідної Генуї.

