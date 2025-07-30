Вчені ідентифікували дивну речовину віком 2500 років з Помпеїв: що це було

Таємниця стародавнього храму / © Sciencealert

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Майже 70 років науковці намагалися розшифрувати вміст загадкової помаранчевої рідини, знайденої в бронзовій глечиці поблизу Помпеїв. Тепер, завдяки передовим технологіям, дослідники з Оксфордського університету підтвердили: це мед, солодка жертва давньогрецькому богу, якій 2500 років.

Про це пише Sciencealert.

Ця дивовижна знахідка була зроблена в стародавньому храмі поблизу Помпеїв, Італія. Після десятиліть безуспішних спроб, група дослідників на чолі з археологом Лусіаною да Коста Карвалью змогла використати газову хроматографію та мас-спектрометрію, щоб розгадати хімічний склад речовини. Їм вдалося виявити хімічний відбиток, майже ідентичний сучасному меду та бджолиному воску.

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Деталі стародавнього відкриття

Мед виявився більш кислим, ніж сучасний. Це сталося через тривале зберігання та розпад цукрів у фурани. Попередні аналізи виявили лише бджолиний віск, але новий аналіз виявив простий цукор гексозу та продукти розкладання сахаридів, які збереглися в кородованій міді глечика.

Святилище, де було знайдено глечик, розкопали ще у 1954 році в грецькому поселенні Пестум, Італія. Воно було присвячене невідомому божеству. Всередині бронзові глечики оточували порожнє залізне ложе, супроводжуване шістьма гідріями та двома амфорами.

Бронзова банка, що експонується в музеї Ашмола, містила таємничу речовину (показана на передньому плані у прозорому пластику). (da Costa Carvalho et al., JACS, 2025) / © Sciencealert

«Пусте ліжко та недоступність святилища означають, що божество було там», — пояснює да Коста Карвалью, додаючи, що мед є «символом безсмертя».

Мед був широко відомий у Стародавній Греції не лише як підсолоджувач, але й використовувався в медичних препаратах, косметиці та ритуалах.

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«Стародавні залишки — це не просто сліди того, що люди їли або пропонували богам, це складні хімічні екосистеми», — зазначає да Коста Карвалью.

Вона додає, що їх вивчення показує, як ці речовини змінювалися з часом, відкриваючи шлях до майбутніх досліджень стародавньої мікробної активності та її можливого застосування.

Нагадаємо, нові наукові дослідження ставлять під сумнів давню версію про те, що у знаменитій гробниці біля Верґіни в Греції похований Філіп II — батько Олександра Македонського. За даними, оприлюдненими у журналі AIP Advances, останки, знайдені в Гробниці I, не належать царю Філіпу II, а, ймовірно, іншому невідомому правителю, що жив у IV столітті до н.е.