Таємниця "ставка смерті": що спричинило дивну епідемію "вибухових жаб"

Жаби / © AP

У 2005 році Німеччину сколихнула незвична подія: у Гамбурзі масово гинули жаби, які перед смертю роздувалися й буквально вибухали. За кілька днів у районі Альтона загинули тисячі земноводних, а місцевий ставок отримав в таблоїдах назву «Ставок смерті».

Про це повідомило видання Iflscience.

Перші повідомлення з’явилися у квітні: жаби збільшувалися у кілька разів, після чого їхні нутрощі вилітали на висоту до метра. Місцевий ветеринар Отто Хорст тоді зізнавався журналістам, що ніколи не бачив нічого подібного.

Спершу з’явилися версії про небезпечний вірус або грибкову інфекцію. Втім, аналізи води, проведені гамбурзькими фахівцями, не виявили жодних аномалій. Повідомлення про схожі випадки надходили й з Данії, що лише посилило суспільний резонанс. Частина науковців навіть припускала, що ЗМІ перебільшили масштаби явища заради сенсації. Герпетолог Баррі Кларк тоді зазначав, що історія звучить як сюжет із комедійного скетчу, але повністю відкидати її не варто.

Згодом розслідування німецького фахівця Франка Мутчманна дало нову версію. Він дослідив мертвих і живих жаб та виявив однаковий розріз на спині всіх тварин. За його висновками, земноводних атакували ворони, які вибірково викльовували лише печінку — єдину нетоксичну частину тіла.

«Тільки коли печінка зникає, жаба усвідомлює, що на неї напали. Вона роздувається як природний захисний механізм. Але оскільки в неї немає діафрагми чи ребер, без печінки немає нічого, що могло б утримувати решту її органів. Легені розтягуються непропорційно та рвуться; решта органів просто виштовхуються», — зазачив науковець.

Попри резонанс, детальних наукових робіт про цей феномен не з’явилося. Подія так і залишилася маловивченим епізодом у природничій історії й досі викликає дискусії серед герпетологів.

Нагадаємо, науковці з’ясували, чому деякі плазуни здатні тривалий час обходитися без їжі. Йдеться про змій, хамелеонів і частину ящірок.