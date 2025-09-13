Таємниця Туринської плащаниці: що розкрив столітній манускрипт

Туринська плащаниця / © The Daily Mail

Дослідники виявили столітній манускрипт, котрий ставить під сумнів автентичність однієї з головних християнських святинь. У цьому документі відомий теолог звинувачує у створенні Туринської плащаниці тогочасних митців-фальсифікаторів.

Це відкриття розпалює багатовікові суперечки про те, чи справді ця тканина колись обгортала тіло Христа після розп’яття, пише Journal of Medieval History.

Найдавнішу письмову згадку про те, що Туринська плащаниця є підробкою, виявили в трактаті XIV століття. Його автор — впливовий французький мислитель та теолог Ніколь Орезм. У своєму тексті він звинуватив священнослужителів у створенні фальшивки для виманювання грошей у віруючих.

Дослідник з Лувенського католицького університету Ніколя Сарзо, котрий вивчав цю знахідку, зазначив, що Орезм був відомий тим, що підходив до чудес з наукової точки зору, намагаючись знайти раціональні причини їх виникнення.

«Мені не потрібно вірити нікому, хто стверджує: „Хтось зробив для мене таке диво“, бо багато священнослужителів таким чином обманюють інших, щоб отримати пожертви для своїх церков. Це явно стосується церкви в Шампані, де, як казали, знаходиться Плащаниця Господа Ісуса Христа, і майже нескінченної кількості тих, хто підробив такі речі, та інших, — написав Орезм.

Згідно із Сарзо, спростування справжності Туринської плащаниці Орезом є найбільш раннім, що передує навіть заяві єпископа П’єра д’Арсі в 1389 році.

Водночас ще у XIV столітті церковні владики знали, що Туринська плащаниця є підробкою. Як повідомляють історичні джерела, близько 1355 року єпископ Труа наказав прибрати її з показу після того, як з’ясувалося, що за допомогою плащаниці показували «фальшиві чуда».

Через 30 років Папа Климент VII дозволив знову показувати плащаницю, проте за однієї умови: вірна мали обов’язково попереджати, що це лише «образ або копія» справжньої реліквії. У результаті в 1389 році її офіційно визнали підробкою.

Проте дискусії про справжність плащаниці тривають донині. Хоча в 1988 році вчені встановили, що полотно було створене в XIII-XIV століттях, новіші дослідження ставлять ці висновки під сумнів. Деякі вчені вважають, що радіовуглецевий аналіз міг бути неточним через забруднення зразків.

Своєю чергою, експерт Ніколя Сарзо наголошує, що Туринська плащаниця залишається найвідомішою реліквією, навколо якої продовжуються суперечки, попри те, що сама Церква колись визнала її підробкою.

Раніше вчені за допомогою 3D-моделювання перевірили Туринську плащаницю. Дослідження показало цікавий результат. Якщо справжнє людське тіло залишить відбиток на тканині, він буде нерівним і деформованим.

Водночас відбиток на Туринській плащаниці виглядає занадто ідеально і рівно. Це більше схоже не на диво, а на звичайний малюнок, який могли зробити за допомогою різьблення по каменю.

