Таємниця тисячолітньої могили вікінгів: жінку поховали у човні з незвичайним супутником

археологи знайшли дивне поховання вікінгів 10 століття

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На півночі Норвегії археологи зробили рідкісну та дивовижну знахідку — поховання у човні жінки-вікінга віком близько 1000 років. Поруч з кістками людини виявили останки її домашнього собаки. Тварину поклали до її ніг з особливою турботою.

Про це повідомляє IFLScience.

Пес біля ніг господині: рідкісний знак особливого зв’язку

Археолог Аня Рот Ніемі розповіла, що маленького собаку, схоже, поклали до ніг жінки «з щирою турботою». Хоча такі випадки не є абсолютно безпрецедентними, вони рідко трапляються у похованнях вікінгів.

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«Існують історії про знатних людей, які робили все можливе, коли їхній собака хворів. Тож навіть тоді люди мали глибокий зв’язок зі своїми тваринами», — зазначила Ніемі, підкресливши можливий особливий зв’язок між жінкою та її улюбленцем.

Окрім свого вірного компаньйона, жінка була похована з різноманітними поховальними дарами, що свідчать про її високий соціальний статус. Серед знахідок — вишукані бронзові брошки, оздоблені срібною ниткою, намистини з бурштину та кістки, кільцеподібна підвіска та предмет, який, ймовірно, є ткацьким мечем із китового вуса.

Елітарне поховання та дивовижна збереженість

Поховання, датоване 900–950 роками нашої ери, за словами Ніемі, є яскравим свідченням високого соціального статусу померлої.

«Лише еліта отримувала таке поховання. Ми вважаємо, що похована тут жінка мала значний статус на місцевому рівні, а можливо, навіть у всьому регіоні», — пояснила вона.

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Скарби були виявлені у човні завдовжки близько 5,4 метра шукачами металу на віддаленому острові Сен’я. Ще у 2023 році вони натрапили на пару брошок та те, що виявилося ребрами, всього за 20 сантиметрів під поверхнею ґрунту. Археологи з Арктичного університетського музею Норвегії змогли провести розкопки цього місяця та взялися за ідентифікацію та датування своїх незвичайних знахідок.

Деякі частини поховання напрочуд добре збереглися — наприклад, великі кістки та ділянки ребер, що контактували з брошками. Дослідники навіть знайшли збережені фрагменти одягу жінки та інші сліди органічних матеріалів. Інші частини, такі як дрібні кістки (пальці рук і ніг), збереглися гірше і були розпізнані лише як плями в піску.

Археолог Гокон Райерсен зі Ставангерського університету зазначив Science Norway: «Північна Норвегія відома особливо сприятливими умовами для збереження кісткового матеріалу. Але рідко кістки бувають такими добре збереженими, як ця знахідка на Сен’ї».

Майбутні аналізи, як очікується, підтвердять стать скелета та проллють світло на вік, зріст, раціон та загальний стан здоров’я цієї особи.

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«Кістковий матеріал може надати безліч інформації про цю людину, а також про суспільство, в якому вона жила. Ми дізнаємося про вид її діяльності, чи переживала вона періоди поганого харчування, і чи жила вона в різних місцях у дитинстві та дорослому віці», — додала Ніемі.

Існує ймовірність, що це не єдине поховання вікінгів у цьому районі: команда знайшла ще одну брошку лише за кілька метрів від місця розкопок і прагне продовжити дослідження.

Нагадаємо, археологи в Таїланді виявили скарб під 1300-річною статуєю лежачого Будди. Серед знахідок складні художні роботи, ювелірні вироби та ритуальні артефакти.