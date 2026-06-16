Таємниця Венери розкрита: чому планета обертається "неправильно"

Венера / © pexels.com

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Планетологи десятиліттями шукали причину аномально повільного та ретроградного обертання Венери. Нове дослідження вчених вказує на те, що причиною міг стати потужний удар об’єкта розміром із Місяць на ранніх етапах формування планети.

Про це пише phys.org.

Дослідники припускають, що незвичне 248-денне обертання Венери могло бути наслідком потужного зіткнення з космічним тілом розміром приблизно з Місяць. За їхніми моделями, цей об’єкт врізався у планету на великій швидкості та під значним кутом. Імовірно, це сталося впродовж перших 50 млн років після формування Венери.

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«Ми хотіли дослідити можливість того, що зіткнення могло змінити обертання планети. Але для того, щоб суттєво змінити початкове обертання планети, удар мав би відбутися під великим кутом», — сказав провідний автор статті та планетолог зі Швейцарської федеральної вищої технічної школи Цюриха Седрік Ґіллман.

Сьогодні Венера, яку часто називають «планетою-близнючкою» Землі через схожі розміри, є одним із найекстремальніших світів у Сонячній системі. Температура на її поверхні сягає 467°C, а атмосферний тиск перевищує земний у 92 рази. На відміну від Землі, Венера обертається навколо своєї осі у протилежному напрямку — за годинниковою стрілкою.

Нове дослідження про обертання Венери

«Ми намагаємося відтворити початкові умови обертання Венери, які згодом могли еволюціонувати в те повільне обертання, яке ми спостерігаємо зараз. По суті, ми кидаємо великий камінь у ще більший камінь і дивимося, як деформується планета, а також які це має наслідки для її обертання та внутрішніх властивостей, таких як температура», — пояснив Ґіллман.

Результати моделювання показали: якщо тіло масою приблизно в одну десяту маси Венери врізається в неї під великим кутом, це здатне суттєво уповільнити обертання молодої планети.

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«Залежно від реальних параметрів удару ми можемо сповільнити швидко обертову ранню Венеру до швидкостей обертання, сумісних із довготривалою еволюцією до повільно обертової планети. А в деяких випадках, якщо зіткнення було дуже енергійним і майже дотичним, це навіть могло одразу перевести планету в ретроградне, хоча й швидше, обертання», — сказав планетолог.

Автори також зазначають, що подібні гігантські зіткнення неминуче створюють на поверхні магматичні океани. Їхня глибина може сильно відрізнятися — від шару розплавленої породи завтовшки близько 100 км до повністю розплавленої мантії. Якщо ж планета здатна ефективно віддавати тепло у відкритий космос, такий магматичний океан охолоджується доволі швидко.

За оцінками дослідників, у разі такого удару могло розплавитися до 99% мантії Венери — шару між ядром і корою.

«Тепло від такого удару розсіюється досить ефективно, і вже через кілька сотень мільйонів років еволюція стає дуже схожою на сценарій, у якому жодного удару не було», — каже Ґіллман.

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Втім, питання про те, чи вплинуло це зіткнення на відсутність тектоніки плит на Венері, залишається відкритим. Вчені припускають, що саме відсутність глобального механізму переробки вуглецю могла зрештою призвести до катастрофічного парникового ефекту, який спостерігається сьогодні.

Чому обертання планети таке важливе?

«Обертання планети суттєво впливає на еволюцію та стійкість умов, придатних для життя, оскільки воно сильно визначає механізми перерозподілу енергії на планеті», — пояснив планетарний астрофізик з Університету Каліформії Стівен Кейн, який не брав участі в дослідженні цюрихської команди.

Швидкість обертання також безпосередньо впливає на формування хмар, циркуляцію атмосфери та кліматичні умови.

«Тож сучасна швидкість обертання Венери і те, як вона змінювалася з часом, — це величезна частина історії Венери та питання, чи могла вона колись мати придатні для життя умови», — каже Кейн.

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Що це означає для самої Венери?

Розташування Венери у внутрішній частині Сонячної системи та поступове зростання світності Сонця — приблизно на 10% кожен мільярд років — майже прирекли планету на складний еволюційний сценарій.

Найбільша загадка для Ґіллмана сьогодні — це питання внутрішньої вологи Венери.

«Чи зберігається всередині Венери хоч якась волога, чи є там вода, адже це кардинально змінює будь-який сценарій, який ми можемо уявити щодо еволюції планети», — каже він.

Якщо внутрішні шари планети сухі, це означатиме, що Венера остаточно втратила всю свою воду. Але якщо вода всередині все ж збереглася, то одна з головних загадок цієї планети все ще чекає на розгадку.

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«Але якщо всередині є вода, тоді загадка триває», — резюмував Ґіллман.

Нагадаємо, вчені виявили на Венері ознаки гігантського лавового тунелю поблизу вулкана Нікс-Монс, що підтверджує геологічну активність планети та спростовує теорію про її «мертвий» стан. Радіолокаційні дані вказують на обвал поверхні, схожий на вхід у підземну порожнечу, яка може простягатися на десятки кілометрів. Для остаточного підтвердження структури та визначення її точних розмірів потрібні додаткові дослідження.

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