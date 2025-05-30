Таємниця втраченої атмосфери Марса: NASA вперше зафіксувало руйнівне явище

Сонячний вітер на Марсі знищив більшу частину атмосфери Червоної планети

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Вченим вдалося розкрити одну із найстаріших таємниць Марса — майже повне зникнення атмосфери Червоної планети. Щоб упіймати «викрадача» на місці злочину, знадобилося 10 років. Вперше в ході місії NASA MAVEN вдалося безпосередньо спостерігати процес розпилення, коли частки сонячного вітру врізаються в атмосферу Марса і викидають атоми в космос.

Про це пише Interesting Engineering.

На думку вчених, саме процес розпилення може бути головною причиною того, що Марс втратив більшу частину своєї щільної атмосфери, а сильно розріджені залишки не змогли утримувати рідку воду на поверхні планети.

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Це відкриття стало важливим досягненням для місії MAVEN у рамках програми NASA з дослідження Марса, головна мета якої — з’ясувати, як Червона планета втратила свою атмосферу.

Хоча вчені давно підозрювали, що сонячний вітер відіграє роль в атмосферній ерозії Червоної планети, у них не було конкретних доказів.

Перші прямі докази розпилення

«Це як кидати гарматне ядро ​​в басейн. У цьому випадку гарматне ядро ​​– це важкі іони, які дуже швидко врізаються в атмосферу і викидають нейтральні атоми та молекули», — сказала Шеннон Каррі, головний дослідник MAVEN із Лабораторії фізики атмосфери та космосу Університету Колорадо.

Оскільки більш легкі ізотопи природним чином перебувають вище в атмосфері, їхня рідкість у порівнянні з більш важкими наводить на думку, що вони були викинуті до космосу. І єдиний відомий процес, здатний вибірково видаляти ці легші ізотопи, — це розпорошення.

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«Це начебто ми знайшли попіл від багаття. Але ми хотіли побачити справжній вогонь», — пояснила Шеннон Каррі.

Подробиці спостереження MAVEN

Тепер, використовуючи дані з трьох приладів на борту MAVEN — аналізатора іонів сонячного вітру, магнітометра та мас-спектрометра нейтрального газу та іонів, — дослідники вперше зафіксували розпилення у дії.

Крім того, команді необхідно було провести вимірювання на денному та нічному боці планети на малих висотах, спостереження за якими займають роки.

Об’єднавши дані трьох приладів MAVEN, вчені створили першу докладну карту, що зв’язує розпилений аргон із сонячним вітром.

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Карта показувала атоми аргону високо у марсіанській атмосфері, саме там, де у них врізалися заряджені частинки сонячного вітру. І це чіткий, реальний доказ процесу розпорошення у дії.

Ще вражає, що цей процес відбувався вчетверо швидше, ніж очікувалося, причому активність посилювалася під час сонячних бур. Це пряме спостереження підтверджує, що розпилення було головним чинником атмосферних втрат молодого Марса, коли молоде Сонце було набагато активнішим.

Відкриття допомагає заповнити велику прогалину в нашому розумінні трансформації Марса з планети, яка колись жила, в холодний, сухий світ, який ми бачимо сьогодні. Воно також дає критично важливе уявлення про те, як розвиваються планети і що потрібно зберегти життя на Землі.

Нагадаємо, марсохід під час селфі сфотографував несподіваний об’єкт на Червоній планеті. Для створення цього селфі з марсоходу Perseverance було використано 59 окремих знімків.

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