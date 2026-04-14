Таємниця єгипетської мумії: на грудях дитини знайшли невідомий об’єкт

Археологи в Польщі оприлюднили нові результати дослідження єгипетської мумії дитини віком понад 2000 років, яка зберігається в Архідієцезіальному музеї у Вроцлаві з 1914 року. Тривалий час її походження залишалося невідомим через втрату документації під час Другої світової війни.

Лише у 2023 році вчені розпочали перше повноцінне дослідження мумії. Команда під керівництвом історикині Агати Кубали з Вроцлавського університету застосувала сучасні методи візуалізації — комп’ютерну та рентгенівську томографію. Це дозволило створити високоточні 3D-моделі тіла та декоративної оболонки (картонажу) без фізичного втручання.

Аналіз показав, що на момент смерті дитині було близько восьми років. Вік визначили за станом зубів. Водночас жодних очевидних ознак травм чи захворювань, які могли б пояснити причину смерті, дослідники не зафіксували.

Окрему увагу вчені звернули на особливості муміфікації. Мозок хлопчика видалили через носову порожнину — це відповідало традиційній практиці давнього Єгипту. Водночас внутрішні органи, ймовірно, вилучили нетиповим способом — ймовірно, не через розріз у черевній порожнині, а через пряму кишку. Після цього тіло частково заповнили текстильними матеріалами, а кількість використаної смоли була відносно невеликою.

Сукупність цих ознак, за оцінками дослідників, свідчить про поховання дитини з родини середнього достатку в період Птолемеїв (близько 332–30 років до н. е.). Додаткові підказки дає картонаж — декоративне покриття мумії. На ньому зображені розетки, крилатий скарабей і лотоси, що характерні для Верхнього Єгипту, зокрема районів поблизу Ком-Омбо або Асуана. Також виявлено зображення гібридного божества, яке, за припущенням авторів дослідження, може бути пов’язане з богом Нехебкау.

Найбільш інтригуючою знахідкою став невідомий предмет, зафіксований під час 3D-візуалізації на грудях дитини. Дослідники зазначають, що фізично дослідити його наразі неможливо через ризик пошкодження мумії. Водночас вони припускають, що це може бути папірусний сувій, який потенційно містить особисту інформацію про хлопчика, зокрема його ім’я.

«Дослідники не зупиняються і планують вивчити альтернативні методи розкриття таємниць предмета», — йдеться в статті.

