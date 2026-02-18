Таємниця залізної доби: в Польщі виявили унікальний 2500-річний артефакт

Артефакт / © PAP

Польські археологи виявили поблизу Ярослава глиняний предмет віком близько 2500 років, який може виявитися першою пінтадерою, знайденою на території країни. За попередніми оцінками, артефакт могли використовувати для нанесення орнаментів на текстиль або пігменту на тіло. Якщо ця версія підтвердиться, знахідка суттєво розширить уявлення про культурні зв’язки ранньої залізної доби.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Незвичний предмет знайшли ще 2011 року в селі Неновіце під час рятувальних розкопок перед зведенням автомагістралі А4. Археологи виявили там велике поселення, яке існувало між VI і III–II століттями до н.е. Спершу територію заселяли громади поморської культури, а з IV століття до н.е. сюди почали прибувати носії ясторфської культури, пов’язані з ранніми германськими племенами, зокрема бастарнами та скірами.

Серед багатьох артефактів особливо виділився маленький глиняний об’єкт незвичної форми та з декоративним орнаментом.

Предмет заввишки лише 4,3 см має форму неправильної піраміди з увігнутими боками та зламаною ручкою. На основі — геометричний візерунок із врізаних ліній, круглих заглиблень і трикутників. Через ушкодження та нетипову форму його призначення довгий час залишалося незрозумілим: припускали, що це частина фігурки або елемент культового предмета.

Подальший аналіз змінив погляд на знахідку. Археолог Марцін Бургхардт із Музею Ярослава Кам’яниці Орсеттіха заявив, що артефакт найбільше нагадує пінтадеру — глиняний штамп, поширений у ранньозалізному віці на території Великої Угорської рівнини.

Пінтадери датуються VI — початком V століття до н.е. Їх часто знаходили у жіночих похованнях разом із кам’яними палітрами, пігментом і косметичними контейнерами. Це дозволяє припускати, що штампи використовували для нанесення малюнків на тіло або декорування тканини.

За словами Бургхардта, артефакт із Неновіце є штампом «негативного типу». Його могли застосовувати для нанесення воску чи смоли на матерію, а потім фарбувати тканину, отримуючи характерні геометричні мотиви у стилі резист-фарбування. Не виключають і ритуальне призначення — символічні орнаменти були поширені в багатьох доісторичних традиціях.

Якщо інтерпретацію підтвердять, це стане першим таким відкриттям у Польщі. Водночас знахідка не єдина, що пов’язує місцеве поселення з культурою Векерцуг: у Неновіце також виявили скляні намистини, незвичні прясла та ранню кераміку, виготовлену на гончарному крузі. Це свідчить про активні обміни й поширення технологій у регіоні понад два тисячоліття тому.

Директор музею Конрад Савінський зазначає, що Ярославщина вже не вперше дає знахідки, яких раніше не знаходили на польських землях. Археологи переконані, що регіон у ранній залізній добі був важливим центром культурних контактів, а не периферією Європи.

Глиняний штамп виставлений у постійній експозиції Музею Ярослава Кам’яниці Орсеттіха. Дослідники продовжують його вивчати, щоб остаточно визначити функцію.

