Таємниця озера Лугаріма: водойма, що за години повністю зникає і з’являється знову

Озеро Лугаріма / © Daily Mail

Серед мальовничих пагорбів Північної Ірландії розташоване озеро Лугаріма — природний феномен, який і досі збиває з пантелику науковців. Його прозвали «озером, яке зникає», адже протягом кількох годин воно може бути повністю наповненим, а згодом — зникнути без сліду, немов вода провалилася крізь землю.

Про це розповідає Daily Mail.

Особливість Лугаріми полягає в тому, що в нього впадають три річки, однак жодна не витікає. Водночас озеро має своєрідну западину, через яку вода «йде» у підземну систему дренажу, механізм якої поки що майже не вивчений.

Доктор Пол Вілсон із Британської геологічної служби розпочав спеціальне дослідження цього феномена. Вчені використовують камери для покадрового знімання та спеціальні сенсори, щоб відстежити швидкість наповнення й спустошення водойми. Одна з основних теорій пояснює «зникнення» тим, що донні відкладення час від часу перекривають підземний стік. Коли ж тиск води досягає критичної точки, природна «заслінка» прочищається — і озеро стрімко втрачає воду.

Та не лише геологія робить Лугаріму унікальною. Озеро оповите легендами й містичними історіями. Місцеві жителі переповідають, що вночі його берегами ходять привиди, а у водах іноді з’являється загадкова істота — келпі, напівкінь-напівдух, здатний набирати людської подоби.

У XIX столітті, за переказами, тут загинули карета та коні, які спробували перетнути озеро під час повені. Відтоді чимало мешканців вважають Лугаріму небезпечним місцем після заходу сонця, особливо під час злив.

Назва водойми походить від гельського loch an rith amach, що перекладається як «озеро, яке витікає». Та для місцевих воно давно стало більше, ніж геологічна аномалія — це своєрідна межа між наукою і містикою.