Таємниця "зомбі-вулкана": нове дослідження розкриває причини незвичної активності

Вулкан-зомбі / © Oxford University Press

Реклама

В болівійських Андах, на висоті понад 6000 метрів, дрімає велетень — вулкан Утурунку. Хоча останнє його виверження відбулося близько чверті мільйона років тому, протягом останніх десятиліть він демонстрував дивну активність: викиди газів, невеликі землетруси та деформація ґрунту змушували вчених тримати руку на пульсі, побоюючись пробудження сплячого гіганта. За свою незвичну поведінку він отримав прізвисько «зомбі-вулкан».

Про це повідомило видання Live Science.

Утурунку — стратовулкан заввишки 6008 метрів, схожий за будовою на Везувій або Сент-Хеленс. Його лава густа, тому виверження можуть бути катастрофічними. З 1990-х років супутники фіксують дивну деформацію: земля піднімається в центрі на 1 см/рік, утворюючи форму «сомбреро». Разом із викидами CO₂ це змусило вчених припустити, що під вулканом накопичується магма.

Реклама

Нове дослідження міжнародної групи вчених пролило світло на справжню природу процесів, що відбуваються в надрах Утурунджу. Ретельно проаналізувавши сигнали понад 1700 землетрусів та дослідивши властивості місцевих порід, дослідники дійшли неочікуваного висновку.

Замість накопичення магми, вони виявили, що APMB надсилає гарячі рідини та гази вгору, до поверхні вулкана, через вузький канал, подібний до димоходу. Ці гази, серед яких водяна пара та вуглекислий газ, затримуються під вершиною, а солона вода просочується в тріщини.

«Методи, описані в цій статті, можна застосувати до понад 1400 потенційно активних вулканів та до десятків вулканів, таких як Утурунджу, які не вважаються активними, але демонструють ознаки життя — інших потенційних вулканів-зомбі», — підкреслив співавтор дослідження Метью Прітчард.

Нагадаємо, вчені знайшли риб із величезними губами та розкрили секрет такої аномалії.