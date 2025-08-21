Таємницю Бермудського трикутника нарешті розкрито

Корабель тоне в Бермудському трикутнику / © Getty Images

Протягом десятиліть Бермудський трикутник залишався загадкою для вчених і шанувальників конспірологічних теорій. Проте нині з’явилося наукове пояснення цього феномену.

Про це пише Lad Bible.

Морська ділянка між Флоридою, Пуерто-Рико та Бермудськими островами довгий час була відома через численні зникнення суден і літаків. Особливої слави трикутник набув після 1945 року, коли під час навчального польоту безслідно зник «Рейс 19» — група з п’яти американських бомбардувальників. Відтоді аномалії у цьому регіоні часто пояснювали дією надприродних сил.

Коли немає наукових відповідей, люди схильні вбачати у подіях «діяльність прибульців». Зокрема, висувалася версія, що саме ця ділянка океану є порталом для іншопланетян. Протягом років тут повідомляли про ймовірні спостереження НЛО, а також про появу «кораблів-примар». Дехто навіть порівнював трикутник із «морем чудовиськ» із міфічних оповідей, але справжнє пояснення виявилося набагато простішим.

Таємниця Бермудського трикутника — версія науковців

Документальний серіал Channel 5 «Загадка Бермудського трикутника» висунув природне пояснення. Океанограф Саймон Боксалл з Університету Саутгемптона заявив, що причиною зникнень можуть бути «аномальні» або «блукаючі хвилі».

«Штормові фронти з півдня та півночі можуть сходитися, а якщо додати ще й урагани з боку Флориди, то виникають потенційно смертельно небезпечні хвилі», — розповів науковець.

Такі хвилі непередбачувані та здатні підніматися удвічі вище за звичайні.

Попри десятиліття чуток, науковці вважають, що жодної містики у Бермудському трикутнику немає. У минулому незначні магнітні відхилення могли збивати кораблі з курсу, однак загалом статистика аварій у регіоні не перевищує середніх показників, навіть попри часті урагани.

Ще 1975 року письменник Ларрі Куше у книжці «Загадка Бермудського трикутника розкрита» показав, що більшість історій були перебільшеними чи неперевіреними.

Людям завжди були цікаві таємниці. Хоча Бермудський трикутник вважається найвідомішою зоною океану, він навіть не увійшов до дослідження 2013 року про нанебезпечніші райони для судноплавства. Для порівняння, в «Аляскинському трикутнику» зникло понад 20 тис. людей, але його ніхто не пов’язує з іншопланетянами чи Атлантидою.

Отже, міф про «Трикутник Диявола» значною мірою створило саме людство. Втім, якщо не хочете стати частиною нових легенд, краще уникати подорожей цим маршрутом наодинці.

До слова, раніше австралійський вчений Карл Крушельницький заявив, що загадки Бермудського трикутника, де нібито зникають кораблі та літаки, насправді ніколи не існувало. Він пояснює цей феномен не містикою чи іншопланетянами, а цілком прозаїчними факторами: інтенсивний морський рух, погана погода, людські помилки.