Таємницю ядра Місяця розкрито: вчені з’ясували, що приховано всередині супутника Землі

Місяць / © Unsplash

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Внутрішнє ядро Місяця виявилося твердим і щільним, подібним до заліза. Це з’ясували вчені на основі нових даних космічних місій та моделювання.

Про це повідомило видання Science Alert.

У дослідженні, яке провів Артур Бріо з Французького національного центру наукових досліджень, стверджується: ядро Місяця має радіус близько 258 км і щільність понад 7800 кг/м³. Такі характеристики підтверджують його схожість із земним ядром — із рідкою зовнішньою та твердою внутрішньою частинами.

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Результати можуть вплинути на розуміння еволюції Місяця, особливо щодо зникнення його магнітного поля, яке слабшало протягом останніх трьох мільярдів років. Дослідження також підтверджує гіпотезу про «глобальний переворот мантії» — внутрішню міграцію щільних матеріалів у надрах Місяця, що пояснює наявність деяких хімічних елементів у його вулканічних зонах.

Хоча сейсмічні дані місії Apollo мали недостатню роздільну здатність для однозначних висновків, нові підходи до аналізу дозволили уточнити структуру внутрішнього ядра. Схожі результати вже публікували у 2011 році.

Нагадаємо, аналіз гавайських вулканічних порід показав, що з ядра Землі витікає золото та інші дорогоцінні метали на поверхню.