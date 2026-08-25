Таємницю розкрито через 2000 років: археологи знайшли точне місце поховання Ісуса Христа

Археологи знайшли сад та гробницю Ісуса в Єрусалимі / © Рятівна археологічна служба

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В Єрусалимі міжнародна команда археологів успішно завершила масштабні розкопки під Храмом Гробу Господнього та виявила стародавній ландшафт, який ідеально збігається з текстами Нового Заповіту щодо місця поховання Ісуса Христа. Науковці знайшли докази існування на цій території покинутого кам’яного кар’єру із садами та висіченими у скелі гробницями для поховання людей у першому столітті нашої ери.

Про результати цього безпрецедентного дослідження пише Daily Mail.

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Сад і гробниця біля місця розп’яття

Згідно з Євангелієм від Іоана, місце розп’яття Ісуса розташовувалося поруч із садом та новою гробницею в скелі. Останні археологічні роботи повністю підтвердили ці історичні факти. Після припинення видобутку каменю місцеві жителі засипали найглибші ділянки кар’єру землею та утворили невеликі площі для вирощування винограду й оливкових дерев.

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Головна археологиня розкопок Франческа Романа Стасолла розповіла про докази існування стародавнього поховального ландшафту. Він співіснував із садами та великими територіями для випасу худоби. Прямовисні скелі покинутого кар’єру стали ідеальним місцем для поховальних камер, які стародавні майстри з’єднали вузькими стежками.

Географічний збіг із біблійними текстами

Святе Письмо розповідає про страждання Ісуса за міською брамою близько до Єрусалима. Археологічні розкопки підтвердили розташування знайденого кар’єру саме за межами стародавніх міських стін. Це дозволило послідовникам швидко поховати тіло Христа до початку юдейської суботи.

У четвертому столітті римський імператор Костянтин наказав збудувати на цьому місці першу християнську церкву. Його робітники відокремили одну конкретну гробницю, яку віряни вже тоді шанували як місце поховання Христа, і звели навколо неї монументальну святиню. Архітектори навмисно змістили різні частини величезного церковного комплексу заради збереження оригінального розташування гробниці.

Відсутність прямих доказів

Хоча географічні та фізичні деталі ідеально відповідають євангельським описам, науковці визнають наявність певних історичних прогалин. Археологи не знайшли жодного прямого напису для ідентифікації Ісуса. Також вони не виявили доказів належності гробниці заможному члену юдейської ради Йосипу Аримафейському.

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Лабораторні методи не дозволили вченим довести факт обробки знайденого саду людьми саме в точний час розп’яття Христа. Проте загальне датування надійно підтверджує існування цього саду у відповідну епоху. Попри історичні прогалини, відкриття монументально доводить автентичність традиційного місця поклоніння, яке щороку відвідують чотири мільйони вірян.

Нагадаємо, міжнародна команда дослідників за допомогою новітніх радарних технологій виявила підземні аномалії та приховані багатоярусні структури всередині геологічної формації Дурупінар у Туреччині. Відкриття цих таємних кімнат може стати прямим доказом існування біблійного Ноєвого ковчега.

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