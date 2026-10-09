Таємницю рудих котів нарешті розкрили: що виявили вчені після 60 років пошуків

Чому коти народжуються рудими: нове відкриття вчених / © Freepik

Реклама

Упродовж понад 60 років науковці намагалися зрозуміти, чому деякі коти народжуються з рудою шерстю та чому таке забарвлення частіше трапляється у самців. Тепер дві незалежні групи дослідників знайшли генетичну особливість, яка пояснює цю відмінність.

Про це повідомило видання Science Alert.

Реклама

Руде забарвлення давно привертало увагу генетиків, оскільки його успадкування відрізняється від більшості інших кольорів шерсті у ссавців. Хоча вчені вже знали, що відповідна генетична особливість пов’язана з Х-хромосомою, точний механізм її виникнення залишався невідомим.

Реклама

Команда генетика Стенфордського університету Грега Барша встановила, що характерний колір шерсті пов’язаний із геном Arhgap36. З’ясувалося, що в клітинах шкіри, з яких росте руда шерсть, утворюється приблизно у 13 разів більше РНК цього гена, ніж у клітинах, пов’язаних з іншим забарвленням.

Спочатку дослідники припускали, що причина криється в мутації частини гена, яка відповідає за утворення білка. Однак подальший аналіз показав інше: руде забарвлення пов’язане з відсутністю невеликої ділянки ДНК поблизу гена, яка впливає на його активність.

Йдеться про делецію розміром близько п’яти кілобаз. Цю генетичну особливість науковці виявили у всіх перевірених рудих котів. Загалом вони проаналізували дані 188 тварин, серед яких було 145 рудих, шість черепахових або триколірних і 37 котів без рудого забарвлення.

Чому рудих котів більше серед самців

Одним із головних результатів дослідження стало пояснення того, чому повністю руде забарвлення значно частіше трапляється у котів, ніж у кішок.

Реклама

Вчені підтвердили, що відповідна генетична особливість розташована на Х-хромосомі. Самці мають лише одну таку хромосому, тому наявності відповідного варіанта достатньо, щоб їхня шерсть набула рудого кольору.

Натомість самки мають дві Х-хромосоми, отримані від обох батьків. У кожній клітині одна з них випадковим чином інактивується. Через це в одних ділянках шкіри може проявлятися руде забарвлення, а в інших — темне.

Саме такий механізм пояснює появу черепахових кішок, шерсть яких поєднує чорні та помаранчеві ділянки. Якщо тварина має додаткову генетичну особливість, пов’язану з білою плямистістю, її забарвлення може бути триколірним.

Водночас повністю руді кішки також існують. Це можливо, коли відповідний генетичний варіант присутній на обох Х-хромосомах.

Реклама

Як ген впливає на колір котячої шерсті

До схожих висновків дійшла ще одна група дослідників під керівництвом генетика Університету Кюсю Хідехіро Тоха.

Науковці також визначили Arhgap36 як ген, пов’язаний із появою рудої шерсті. Вони з’ясували, що його підвищена активність впливає на вироблення пігментів, які визначають забарвлення тварини.

Зокрема, активність цього гена пригнічує механізми, пов’язані з утворенням темного пігменту еумеланіну, і сприяє переважанню феомеланіну, який відповідає за червонуваті та жовті відтінки.

Важливо, що ген Arhgap36 бере участь і в інших біологічних процесах. У деяких тварин порушення його активності можуть спричиняти проблеми з розвитком. Проте у рудих котів підвищена активність цього гена, схоже, обмежується пігментними клітинами — меланоцитами, які розвиваються та дозрівають.

Чи справді руді коти відрізняються характером та інтелектом

Руді коти давно стали героями численних жартів у Мережі. Їм нерідко приписують дивакувату поведінку, незграбність і навіть нижчий інтелект порівняно з тваринами іншого забарвлення.

Однак наукових доказів такого зв’язку наразі немає. Дослідники не встановили, що генетична особливість, відповідальна за помаранчеву шерсть, впливає на розумові здібності котів.

Також учені не виявили очевидних негативних наслідків цієї мутації для здоров’я або психічного благополуччя тварин.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що великі породи собак зазвичай живуть менше за маленьких. Науковці дослідили ДНК майже 900 тварин і виявили зміни, які можуть пояснити цю різницю.

Новини партнерів

Новини партнерів