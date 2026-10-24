Те, що неможливо побачити з Землі: супутники розкрили небезпечну аномалію під вулканом

Супутник виявив аномалію під вулканом / © Фото з відкритих джерел

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Під вулканом Масая в Нікарагуа науковці виявили ознаки двох окремих резервуарів магми, які можуть поводитися незалежно один від одного. Дослідники з Університету штату Пенсильванія дійшли такого висновку, проаналізувавши супутникові дані за 2018–2024 роки, і вважають, що відкриття допоможе краще стежити за активністю вулкана та прогнозувати можливі виверження.

Про це повідомляє Університет штату Пенсильванія.

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Вулкан Масая відомий кратером Сантьяго, у якому раніше спостерігали лавове озеро, яке світиться в темряві. Він розташований приблизно за 20 км від столиці Нікарагуа Манагуа. Вулканічна система привертає увагу не лише через свою активність: поблизу живуть мільйони людей, а сам Масая є національним парком і популярним туристичним місцем.

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Що супутники побачили під вулканом

Дослідники проаналізували дані супутника Sentinel-1 за період від січня 2018-го до лютого 2024 року. Він регулярно спостерігає за земною поверхнею, а спеціальний радарний метод дає змогу помічати навіть невеликі зміни її положення — зокрема тоді, коли хмари закривають вулкан.

Спочатку ділянка поблизу центрального магматичного резервуара поступово опускалася. Від 2018 року до середини 2022-го супутникові вимірювання зафіксували зміщення поверхні приблизно на 3 см. Але потім картина змінилася: у період від середини 2022-го до початку 2024 року поверхня почала підніматися.

Вулкан Масая, схема камер з лавою / © Фото з відкритих джерел

На думку науковців, це може означати, що центральний резервуар знову почав отримувати магму з глибших шарів. Коли розплавлена порода накопичується під землею, тиск змінюється, а поверхня над резервуаром може поступово підніматися. Коли магми стає менше, ґрунт, навпаки, може просідати.

Чому дві частини вулкана поводилися по-різному

Найцікавішим виявилося те, що район кратера Сантьяго поводився інакше. Протягом усього періоду спостережень поверхня поблизу нього продовжувала опускатися — навіть тоді, коли ділянка над центральним резервуаром уже почала підніматися.

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Науковці припускають, що під Масая є щонайменше два магматичні резервуари, які змінюються незалежно один від одного. Центральний розташований приблизно на глибині 3,2 км, а другий, значно мілкіший, — орієнтовно за 200 метрів під кратером Сантьяго. Дослідники пов’язують постійне опускання поверхні біля кратера зі зменшенням кількості магми у другому резервуарі.

Це не означає, що виверження неминуче. Супутникові вимірювання показують, як змінюється система під землею, але самі по собі не дають змоги точно визначити, коли і чи взагалі станеться нове виверження.

«Ці спостереження допомагають науковцям краще зрозуміти, як магма рухається під Масая, і в майбутньому можуть поліпшити моніторинг та прогнозування вивержень», — пояснила провідна авторка дослідження Ліззі Джонсон.

Виверження вулканів — останні новини

Виверження вулканів можуть порушувати звичне життя навіть без масштабних потоків лави. У вересні активізувалася Етна на італійській Сицилії: стовп попелу піднявся приблизно на 4 км, а викиди з кратерів спричинили перебої в авіасполученні. Вулканічний попіл небезпечний для літаків, тому навіть відносно локальна активність може впливати на транспорт і туристичні плани.

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Іноді масштаби виверження помітні навіть із космосу. У вересні індонезійський вулкан Анак-Кракатау викинув попіл на висоту до 15 км, утворивши величезну хмару над островами. Виверження, яке зафіксували з космосу, призвело до скасування сотень авіарейсів і показало, як далеко можуть сягати наслідки вулканічної активності.

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