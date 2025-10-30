Паразит у консервованому філе лосося. Фото: Наталі Мастік/Університет Вашингтона

Реклама

Команда екологів із Вашингтонського університету, серед яких Наталі Мастік та Челсі Вуд, провела унікальне дослідження, використавши незвичайний матеріал — прострочені банки лосося. Консерви, деякі з яких датуються 1970-ми роками, випадково знайшли у сховищі Асоціації морепродуктів Сіетла. Їх десятиліттями зберігали в межах внутрішнього контролю якості.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Коли науковці отримали 178 запилених бляшанок, вони вирішили перетворити їх на джерело наукових даних. Дослідження виявило не лише залишки риби, а й добре збережених морських паразитів — анісакідів, довжиною приблизно 1 сантиметр. Ці черв’яки мешкають у морських організмах, зокрема в рибі та ссавцях, і можуть багато розповісти про стан екосистеми.

Реклама

Попри те, що сама ідея наявності паразитів у консервах викликає огиду, вчені зазначають: вони абсолютно безпечні для людини, адже гинуть під час процесу стерилізації. Проте для екологів такі зразки мають велику цінність — вони допомагають відтворити історію морського життя регіону.

«Життєвий цикл анізакід інтегрує багато компонентів харчового ланцюга. Я розглядаю їхню присутність як сигнал того, що риба на вашій тарілці походить зі здорової екосистеми», — пояснила старша авторка дослідження Челсі Вуд.

Дослідники проаналізували банки, що містили чотири види лосося: кету (Oncorhynchus keta), кижуча (Oncorhynchus kisutch), рожевого лосося (Oncorhynchus gorbuscha) та нерку (Oncorhynchus nerka). Усі зразки походили з затоки Аляска та Брістольської затоки й охоплювали період із 1979 по 2021 рік.

Виявилося, що кількість анісакідів збільшувалася з часом у кеті та рожевому лососі, тоді як у нерки й кижуча залишалася стабільною. На думку дослідників, така тенденція може свідчити, що певні види паразитів легше пристосовуються до змін навколишнього середовища, тоді як інші залишаються на сталому рівні.

Реклама

Вчені визнають, що консервування не дозволило точно визначити види паразитів — лише їхню родину. Однак навіть ці дані стали цінними для розуміння змін, які відбувалися в океанічній екосистемі за останні десятиліття.

«Те, що їхня чисельність зростає з часом, як ми це зробили з рожевим лососем та кетою, свідчить про те, що ці паразити змогли знайти всіх потрібних господарів та розмножитися. Це може свідчити про стабільну або відновлювану екосистему з достатньою кількістю відповідних господарів для анізакідів», — зазначив Мастік.

Науковці вважають, що цей підхід — використання старих харчових зразків як «екологічних архівів» — може стати новим напрямом у дослідженнях змін морського середовища.

Нагадаємо, науковці вперше зняли на відео рибу на рекордній глибині — 8 336 метрів у жолобі Ідзу-Оґасавара в Тихому океані. Нововідкритий вид псевдоліпариса (риби-слимака) перевершив попередній рекорд Маріанського жолоба та змусив науковців замислитися, де проходить межа можливостей життя під гігантським тиском.