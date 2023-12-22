Технологічні подарунки під ялинку. Ідеї від KIVI

Телевізор на кухні доживає віку? Чи нарешті в кінці року ремонт у вітальні завершено й настала черга обирати техніку? А як щодо великого екрану для дитячої, де можна дивитися мультфільми, не відволікаючи батьків? KIVI знає, яким подарунком порадувати себе й близьких на ці свята.

За вікном грудень, а значить настав час пройнятися духом Різдва й відправитися на шопінг. Аби процес обирання й пошуку подарунків не віднімав зайвий ментальний ресурс, KIVI дає кілька ідей, чим потішити рідних та друзів. Або навіть себе – ми впевнені, що ви були чемними весь рік і заслужили на жаданий технологічний подарунок.

Святкові знижки, що діють у мережах і маркетплейсах партнерів KIVI, стануть додатковим аргументом для покупки. Здійснення мрії з економією для бюджету – можливо, це і є різдвяна магія?

Smart TV для дитячої кімнати

Ще в вересні KIVI анонсували смарт-телевізор спеціально для дитячої кімнати, й от нарешті новинка надійшла у продаж. Модель KIVI Kids TV − це 32-дюймовий смарт-телевізор з Full HD екраном, на рамку якого можна кріпити дитячий конструктор. Таким чином техніка стає не просто монітором для трансляції контенту, а долучається до дитячої гри, розвиває креатив і уяву. Щоб убезпечити екран від блоків конструктора, його захистили загартованим склом, яке витримує удари та подряпини. За допомогою стікерів, що йдуть у комплекті, телевізор приклеюється до поверхні, на який його планують встановити.

На задній панелі KIVI KidsTV розміщено нічник, який випромінює м’яке заспокійливе світло та допомагає дітлахам швидше засинати, особливо якщо вони бояться спати в темряві. Нічник може працювати навіть тоді, коли телевізор вимкнено, а рівень яскравості його світла регулюється. Телевізор працює на операційній системі Android TV 11 з широкими налаштуваннями батьківського контролю. Рекомендація від виробника – користуватися технікою під наглядом дорослих.

Шукаєте свій перший Smart TV?

Youtube на великому екрані, фільми й серіали зі стрімінгових сервісів, трансляція контенту зі смартфона за лічені секунди чи управління контентом через голосові команди – все це можливо з моделлю KIVI 43U750NB. Телевізор працює на ОС Android TV 11 і підтримує більш ніж 10 000 додатків із магазину Google. Екран має діагональ 43 дюйми та роздільну здатність Ultra HD.

Даний телевізор навіть здатен замінити ігрову консоль, адже в нього інтегровано сервіс хмарних ігор Boosteroid. Для розваг у колі родини чи друзів передбачено сервіс Air Console, який надає змогу грати кільком гравцям (до 16 чоловік) одночасно на одному екрані. Цікава ідея для різдвяної вечірки, чи не так?

На великому екрані

Асортимент KIVI складається з моделей діагоналлю від 24’’ до 65’’, тож кожен зможе підібрати ідеальне рішення для свого помешкання. Наприклад, зверніть увагу на 55U750NW з екраном 55 дюймів.

Динамічна картинка, що виводиться на великий екран, виглядатиме плавно, без ривків, завдяки застосуванню технології MEMC. Технологія Super Contrast Control дозволяє змінювати контрастність зображення на окремих ділянках екрана під час темних сцен. А UltraClear – покращить чіткість зображення в контенті якістю нижче 4К.

Особливу увагу виробник приділяє дизайну. Телевізор майже не має рамок – їх видима частина складає всього 2,6 мм. Для монтажу на полиці техніка комплектується елегантними тонкими ніжками, виконаними з металу. А щоб пристрій гармонійно вписався в сучасні світлі інтер’єри, корпус моделі виконано в білому кольорі.

На кухню чи в спальню

Якщо всі ваші вимоги до телевізора – це перегляд каналів або відео на Youtube і вам потрібен компактний пристрій, наприклад на кухню чи в спальню, то базові моделі KIVI діагоналями 24’’ або 32’’ – вдалий вибір. Наприклад, 32H740NB – смарт-телевізор, що працює на операційній системі Android TV 9. Вона підтримує голосове управління Google Assistant і можливість миттєвої трансляції на екран контенту зі смартфона чи інших девайсів через Chromecast. Пристрій також синхронізується з системою Google Home.

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