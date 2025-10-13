ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Технологічне майбутнє: штучний інтелект на пристроях і перехід до енергоефективних рішень

Найближче десятиліття стане періодом глибокої технологічної трансформації, де ключову роль відіграватимуть системи зі штучним інтелектом безпосередньо на пристроях — так звані AI-on-edge рішення.

Технологічне майбутнє: штучний інтелект на пристроях і перехід до енергоефективних рішень

Саме цей напрям, разом із розвитком локальних обчислювальних потужностей, енергоефективності та безпеки, формуватиме світові ІТ-тренди у найближчі 5–10 років. Так вважають фахівці компанії Навігатор, відомої на ринку як одна з кращих системних інтеграторів і виробника повного спектра комп’ютерних систем, - пише Економічна правда. 

За словами спеціалістів Навігатора, майбутнє належить "розумним" пристроям, здатним обробляти дані автономно — без постійного підключення до хмарних сервісів. Це зменшує затримки, підвищує захист інформації та відкриває нові можливості для освіти, медицини, фінансових технологій та промисловості.

Навігатор уже працює над інтеграцією таких систем у власне виробництво. Компанія поєднує потужні AI-акселератори з оптимізованим апаратним забезпеченням, створюючи рішення, які не лише підвищують ефективність, а й відповідають сучасним вимогам екологічності та енергозбереження.

В компанії Навігатор впроваджують технології, які дозволяють комп’ютерам навчатися й аналізувати дані прямо «на місці» — без відправки в хмару. Це важливо для швидкості, безпеки й автономності. До прикладу, у школах AI-ПК виробництва Навігатора вже допомагають учням працювати з великими даними у STEM-проєктах, а в бізнесі — оптимізують процеси та скорочують час ухвалення рішень.

Окрім цього, Навігатор активно розвиває напрям edge cloud локальних хмарних рішень, які забезпечують стабільну роботу навіть за обмеженого доступу до інтернету. Це особливо актуально для українських підприємств, навчальних закладів та державних установ у нинішніх умовах.

Компанія на початку 22 року втратила значну частину виробничих потужностей — російськими окупантами був зруйнований і спалений цех Навігатора, викрадене обладнання, втрачені склади та продукція для освіти. Проте підприємству вдалось відновити виробництво і зберегти команду.

І вже за роки повномасштабного вторгнення Навігатор сплатив до бюджетів усіх рівнів податків на суму понад 69,9 млн грн, для порівняння середня зарплатня майже 5 тисяч вчителів за місяць у 2025 році. 

Фахівці компанії Навігатор впевнені: найближчі роки визначатимуть не лише глобальні технології, а й здатність локальних виробників швидко адаптуватися до нових викликів. Українські інженери вже демонструють гнучкість і креативність, які дозволяють створювати конкурентні продукти європейського рівня.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie