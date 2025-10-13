Технологічне майбутнє: штучний інтелект на пристроях і перехід до енергоефективних рішень

Реклама

Саме цей напрям, разом із розвитком локальних обчислювальних потужностей, енергоефективності та безпеки, формуватиме світові ІТ-тренди у найближчі 5–10 років. Так вважають фахівці компанії Навігатор, відомої на ринку як одна з кращих системних інтеграторів і виробника повного спектра комп’ютерних систем, - пише Економічна правда.

За словами спеціалістів Навігатора, майбутнє належить "розумним" пристроям, здатним обробляти дані автономно — без постійного підключення до хмарних сервісів. Це зменшує затримки, підвищує захист інформації та відкриває нові можливості для освіти, медицини, фінансових технологій та промисловості.

Навігатор уже працює над інтеграцією таких систем у власне виробництво. Компанія поєднує потужні AI-акселератори з оптимізованим апаратним забезпеченням, створюючи рішення, які не лише підвищують ефективність, а й відповідають сучасним вимогам екологічності та енергозбереження.

Реклама

В компанії Навігатор впроваджують технології, які дозволяють комп’ютерам навчатися й аналізувати дані прямо «на місці» — без відправки в хмару. Це важливо для швидкості, безпеки й автономності. До прикладу, у школах AI-ПК виробництва Навігатора вже допомагають учням працювати з великими даними у STEM-проєктах, а в бізнесі — оптимізують процеси та скорочують час ухвалення рішень.

Окрім цього, Навігатор активно розвиває напрям edge cloud — локальних хмарних рішень, які забезпечують стабільну роботу навіть за обмеженого доступу до інтернету. Це особливо актуально для українських підприємств, навчальних закладів та державних установ у нинішніх умовах.

Компанія на початку 22 року втратила значну частину виробничих потужностей — російськими окупантами був зруйнований і спалений цех Навігатора, викрадене обладнання, втрачені склади та продукція для освіти. Проте підприємству вдалось відновити виробництво і зберегти команду.

І вже за роки повномасштабного вторгнення Навігатор сплатив до бюджетів усіх рівнів податків на суму понад 69,9 млн грн, для порівняння середня зарплатня майже 5 тисяч вчителів за місяць у 2025 році.

Реклама

Фахівці компанії Навігатор впевнені: найближчі роки визначатимуть не лише глобальні технології, а й здатність локальних виробників швидко адаптуватися до нових викликів. Українські інженери вже демонструють гнучкість і креативність, які дозволяють створювати конкурентні продукти європейського рівня.