Текст, якого ніхто не бачив 3000 років: археологи натрапили на рідкісну знахідку

3000-річний гімн Вавилона. Фото: Anmar A. Fadhil, Department of Archaeology, University of Baghdad / © Scitechdaily

Вчені зробили сенсаційне відкриття: знайшли стародавній текст, який вважався втраченим протягом тисячоліть. Вигравіюваний на кам’яній табличці текст виявився гімном Вавилону.

Про це пише SciTechDaily.

Енріке Хіменес з Університету Людвіга-Максиміліана, керівник дослідження, описує знахідку як «захопливий гімн, що описує Вавилон в усій його величі та дає уявлення про життя його мешканців, чоловіків і жінок».

Історичне значення Вавилона та тексту

Вавилон, заснований у Месопотамії близько 2000 року до н.е., був найбільшим містом свого часу. Його літературні твори є наріжними каменями світової літературної традиції. Вавилоняни традиційно використовували клинопис на глиняних табличках, більшість із яких дійшли до нас лише фрагментарно.

Команда Хіменеса працює над амбітним проєктом оцифрування всіх відомих клинописних фрагментів у світі. Проєкт використовує штучний інтелект (ШІ) для зіставлення та об’єднання фрагментів одного тексту.

Завдяки ШІ-платформі дослідникам вдалося ідентифікувати 30 інших рукописів, пов’язаних із цим гімном, що раніше зайняло б десятиліття. Це дозволило вченим реконструювати відсутні частини й повністю розшифрувати гімн.

«Цей гімн переписували діти в школі. Незвично, що настільки популярний свого часу текст був нам невідомий досі», — зазначає Хіменес.

Велика кількість копій підтверджує, що гімн був надзвичайно популярний. Він датується, ймовірно, початком першого тисячоліття до нашої ери і складається приблизно з 250 рядків.

Зміст Гімну

Гімн, написаний вавилонянином на славу свого міста, містить унікальні деталі:

Опис міських будівель.

Свідчення про природні явища: як води Євфрату приносять весну і озеленюють поля. Це рідкість для збереженої месопотамської літератури.

Інформація про жінок Вавилона: їхня роль як жриць та пов’язані з цим обов’язки.

Соціальні особливості: опис мешканців як шанобливих до іноземців.

Руїни стародавнього Вавилона, що розташовані приблизно за 85 км на південь від Багдада, є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

