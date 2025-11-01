ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Наука та IT
Тектонічна плита розпадається у глибинах Тихого океану — що тепер буде

Вивчення меж чотирьох тектонічних плит виявило, що плита Експлорер розпадається під власною напругою.

Анастасія Павленко
Стало відомо про руйнування тектонічної плити у Тихому океані

Стало відомо про руйнування тектонічної плити у Тихому океані / © Pixabay

Геологи вперше зафіксували ознаки «вмираючої» зони субдукції — ділянки, де одна літосферна плита занурюється під іншу — у глибинах Тихого океану.

Про це йдеться у журналі Science Advances.

«Субдукція може припинитися, коли серединно-океанічний хребет наближається до жолоба, утворюючи плавучу літосферу, яка чинить опір цьому процесу, що призводить до відриву плит і зміни їх кордонів. Проте просторова та тимчасова динаміка розриву плит залишається загадкою через відсутність сучасних прикладів», — йдеться у публікації.

Аналіз даних показав, що в районі північної частини Тихого океану, де сходяться чотири тектонічні плити — Експлорер, Хуан-де-Фука, Тихоокеанська та Північноамериканська — відбуваються масштабні геологічні зміни. За словами вчених, одна з плит почала розколюватися під дією напруг, що накопичилися.

Для дослідження фахівці використовували сейсмічну візуалізацію та акустичні хвилі, що відбиваються від морського дна і поширюються на надрах Землі. Ці дані дозволили виявити розлом довжиною близько 75 км, що активно руйнує плиту Експлорер.

Зазначається, що процес руйнування відбувається поступово — окремі фрагменти плити відколюються та утворюють мікроплити, створюючи нові межі.

Зазначимо, що газета The New York Times 13 жовтня повідомила, що США загрожує мегаземлетрус. За даними геологів, плита Хуан-де-Фука, що швидко деформується, біля узбережжя Орегона викликала серйозне занепокоєння в науковій спільноті. Уточнюється, що цей геологічний розлом дає більше приводів для занепокоєння, ніж загроза мегаземлетрусу в районі розлому Сан-Андреас у Каліфорнії.

Раніше повідомлялося, що африканський континент повільно, але впевнено розколюється на дві частини, і це може призвести до появи нового океану та масштабних стихійних лих.

