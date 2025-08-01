Telegram дає збої: користувачі поскаржилися на проблеми з надсиланням повідомлень

Telegram / © pixabay.com

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31 липня 2025 року користувачі Telegram почали масово фіксувати проблеми з роботою месенджера. За даними сервісу Downdetector, основна частина скарг стосується неможливості надсилати повідомлення.

Перші повідомлення про збій надійшли близько 19:26 за київським часом. Перебої тривали приблизно 48 хвилин, після чого робота сервісу поступово відновилася. Окремі користувачі також повідомляють про труднощі з підключенням до сервера та отриманням повідомлень.

Найбільше повідомлень про перебої надходить із великих міст, проте глобального збою на території України не зафіксовано. У компанії поки офіційно не прокоментували ситуацію.

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Нагадаємо, що раніше засновник Telegram Павло Дуров натякнув, що Франція нібито звернулася до компанії з проханням “заглушити консервативні голоси” перед другим туром президентських виборів у Румунії.