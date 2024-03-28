У Telegram з'явиться нова функція: як вона допоможе користувачам

Користувачі зможуть обмежувати коло тих, від кого хочуть приймати особисті повідомлення.

Засновник сервісу для обміну повідомленнями Telegram Павло Дуров анонсував оновлення застосунку. З наступного тижня користувачі з України, Білорусі та РФ зможуть обмежувати коло людей, які можуть надсилати їм особисті повідомлення.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Приводом для запровадження нової функції стали скарги російськомовних користувачів на повідомлення від незнайомих акаунтів із закликами до терактів.

"Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для того, щоб запобігати цій активності. У результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів", – написав Дуров.

Він також додав, що найближчим часом будуть впроваджені деякі рішення на основі штучного інтелекту, що дозволить ефективніше фільтрувати подібний спам.

"Telegram – не місце для спам-розсилок та закликів до насильства", – зазначив Павло Дуров.

Нагадаємо, на думку начальника ГУР Кирило Буданова, Telegram становить проблему для національної безпеки України та служить засобом поширення потрібної інформації на окупованих Росією українських територіях.

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