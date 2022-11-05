Telegram випустив велике оновлення: теми в чатах, розшифрування відеоповідомлень і колекційні імена

До облікових записів і чатів тепер можна привʼязати кілька колекційних публічних імен.

Месенджер Telegram випустив оновлення, яке дозволить влаштовувати обговорення у великих групах на теми, придбати колекційні публічні імена для профілів та розшифровувати відеоповідомлення.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

Теми у групах

Відтепер адміністратори груп на 200 і більше учасників матимуть змогу організувати обговорення за темами. Тобто можна буде створювати окремі чати всередині основної групи.

Колекційні публічні імена

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До облікових записів і чатів тепер можна привʼязати кілька колекційних публічних імен. Це будуть імена на додаток до одного звичайного.

Ці публічні імена користувачів, як і звичайні типу @username, відображатимуться в результатах глобального пошуку, а також можуть бути використані за межами Telegram як посилання. Відмінністю нових імен від звичайних є те, що вони можуть бути коротшими за п’ять символів.

Розшифрування відеоповідомлень

Користувачі Telegram Premium відтепер мають змогу миттєво перетворювати розмову з відео на текст.Нагадаємо, що раніше така функція була доступна для голосових повідомлень.

Нові емодзі

У месенджері зʼявляться 12 нових офіційних наборів емодзі. Користувачі Telegram Premium зможуть використовувати емодзі в будь-яких повідомленнях і підписах до медіафайлів або для тематичних статусів.

Оновлений нічний режим на iOS

Оновлено дизайн нічних тем у застосунку Telegram для iOS.

Налаштування розміру тексту на Android

У меню "Налаштування чатів" на Android тепер можна міняти розмір тексту.

Нові інтерактивні емодзі та реакції

У месенджері додали чотири нові інтерактивні емодзі ‍з повноекранною анімацією в особистих чатах. Їх можна використовувати як реакцію.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав інформацію про те, що робити коли смартфон припинив ловити Мережу: як зателефонувати або зайти в Інтернет.

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