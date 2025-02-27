Телескоп "Габбл" зробив фото загадкової туманності, що утворилася 10 тисяч років тому

Ця туманність є залишком зірки приблизно в 20 разів масивнішої за Сонце, яка вибухнула приблизно 10 000 років тому.

Телескоп "Габбл" зафіксував туманність, що утворилася 10 тис. років тому у сузір’ї Лебедя за 2400 світлових років від Землі. За астрономічними мірками це є невеликою відстанню.

Про це йдеться у матеріалі "Європейського космічного агентства".

На фото, що зробив "Габбл", чітко видно випромінювання атомів водню, сірки та кисню.

Габбл сфотографував туманність у сузір’ї Лебедя Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Sankrit

Туманність Вуаль виникла після масивного вибуху зірки, що колись була в 20 разів масивнішою за Сонце. За підрахунками вчених, вибух стався 10 тис. років тому.

На місці зірки утворилися заплутані нитки з іонізованого газу, які можна побачити на фото: червонуваті відтінки випромінюють атоми водню, а синюваті – атоми кисню.

Вперше "Габбл" зафіксував туманність у 1994 році. Нове зображення допоможе дослідникам проаналізувати, як рухались окремі вузли та нитки газу протягом цього проміжку часу, а відтак – як розвивається туманність впродовж десятиліть.

Нагадаємо, дослідники надали нові докази існування підземного океану на супутнику Юпітера. Це Каллісто, що робить його ще одним потенційно океанічним світом в нашій Сонячній системі.

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