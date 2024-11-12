Телескоп "Хаббл" зафіксував зіткнення галактик у віддаленому скупченні

"Хаббл" опублікував нове зображення парної взаємодії галактик, що знаходяться в сузір'ї Волосся Вероніки, в 390 мільйонах світлових років від нас.

Космічний телескоп "Хаббл" опублікував нове зображення пари галактик MCG+05-31-045, які перебувають у процесі взаємодії. Вони знаходяться на відстані 390 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Волосся Вероніки.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Ці галактики також належать до великого скупчення галактик Волосся Вероніки, яке містить понад тисячу відомих галактик, більшість з яких є еліптичними.

Зіткнення галактик часто призводять до утворення еліптичних галактик. Під час таких процесів зірки можуть залишатися незмінними, але космічний газ стискається під впливом гравітації і швидко витрачається на утворення нових зірок. Однак коли гарячі, масивні блакитні зірки гинуть, залишається мало газу, щоб утворити нові покоління зірок. Внаслідок цього у спіральних галактиках, що взаємодіють, порушуються регулярні орбіти, які створюють їхні спіральні рукави.

Це може призвести до того, що галактика, майже позбавлена газу, перетвориться на еліптичну галактику з старіючими зірками, що обертаються по неузгоджених траєкторіях. Найімовірніше, такий процес чекає й на MCG+05-31-045: меншу спіральну галактику розірве тиск і вона інтегрується у більшу галактику. В результаті утворяться нові зірки, але гарячі блакитні зірки швидко згорять, залишаючи після себе холодні червоні зірки в еліптичній галактиці. Однак цей процес буде тривати мільйони років.

Нагадаємо, що телескопи на Землі зафіксували ознаки існування іншопланетного життя.

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