Телескоп James Webb розкрив таємницю загадкової суперземлі

Астрономи підтвердили відсутність атмосфери у близькій екзопланети

Екзопланета GJ 1132 b, яку часто порівнюють із Землею за масою та розмірами, знову опинилася в центрі наукових дискусій. Попри надії вчених, нове дослідження засвідчило: атмосфери у неї фактично немає.

Про це пише universemagazine.

Раніше результати спостережень космічного телескопа James Webb суперечили одне одному. Одні свідчили про наявність густої атмосфери з водяної пари, інші — повністю її заперечували. Така розбіжність стала справжнім викликом для астрономів.

Що відомо про екзопланету

GJ 1132 b обертається навколо зорі, розташованої всього за 41 світловий рік від Землі. Її розмір і маса лише трохи перевищують земні показники. Проте планета рухається по дуже близькій орбіті — всього 0,0153 астрономічної одиниці, і робить повний оберт лише за 1,6 доби. Це так звана «гаряча суперземля», де існування життя в нинішніх умовах практично неможливе.

Щоб розв’язати суперечності, науковці проаналізували чотири набори спостережень James Webb, включно з новими. Висновки виявилися невтішними: ймовірність існування навіть тонкої атмосфери є надзвичайно низькою. Якщо не враховувати найперше дослідження, висновок однозначний — атмосфери у GJ 1132 b немає.

Додатково з’ясувалося, що помилкове враження про її наявність могли створити темні ділянки на поверхні зорі, які вплинули на точність вимірювань.

