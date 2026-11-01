Космічний телескоп стрімко наближається до Землі / © Associated Press

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Старий телескоп NASA ледве тримається на орбіті та найближчим часом увійде в атмосферу Землі.

Про це пише АР.

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Очікується, що більша частина телескопа масою півтори тонни згорить в атмосфері, однак деякі деталі, виготовлені з вольфраму, який щільніший за свинець, а також окремі частини дзеркал можуть пережити повторне входження в атмосферу.

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Найімовірніше, уламки, які не згорять, впадуть в океан. Водночас у зону можливого падіння потрапляють території Африки, Австралії, Індії, Південно-Східної Азії, Центральної та Південної Америки.

У NASA повідомили, що наукові спостереження телескопа Swift були припинені 20 жовтня, і відтоді він продовжує опускатися.

Космічна обсерваторія стала жертвою високої сонячної активності. Через неї космічним апаратам на навколоземній орбіті стає дедалі важче утримуватися на потрібній висоті. Swift почав втрачати висоту минулого року, тому NASA вирішило врятувати телескоп за допомогою спеціального апарата, розробленого компанією Katalyst Space Technologies. Однак у нього виникли технічні проблеми, і місія з порятунку цього літа зазнала невдачі. У підсумку сам рятувальний апарат наприкінці вересня впав у атмосферу Землі.

Телескоп було запущено 2004 року, і він мав працювати лише 2 роки, але пропрацював 22 роки. В основному обсерваторія досліджувала гамма-спалахи — найпотужніші вибухи у Всесвіті. За час своєї роботи космічний телескоп зафіксував понад 2000 гамма-спалахів.

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Нагадаємо, легендарний телескоп «Габбл» може завершити свою місію падінням на Землю. Дослідження вказує на ймовірні терміни та потенційну небезпеку уламків.

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