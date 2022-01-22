Телескоп NASA зафіксував “танець” чорної діри у сузір’ї Рака: фото

Маса цього космічного об’єкта у понад 18 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця.

Астрономи вивчають масивну чорну діру в сузір'ї Рака, яка бере участь в орбітальній взаємодії з меншою чорною дірою. Обидва об’єкти розташовані на відстані приблизно 3,5 мільярда світлових років від Землі.

Світлину цього явища опублікували в п’ятницю, 21 січня, в Twitter обсерваторії “Чандра”.

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“Одна з найбільш масивних чорних дір, які коли-небудь були виявлені — у понад 18 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця, — займається орбітальним танцем з іншою чорною дірою, масою ~150 мільйонів мас Сонця в ядрі галактики OJ 287”, - сказано в підписі до фото.

Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії “Чандра”, проілюстрували величину цих об’єктів, наклавши їх на малюнку на розміри Сонячної системи.

Обидва об’єкти, зображені на знімку, розташовані на відстані приблизно 3,5 мільярда світлових років від нашої планети.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Hubble допоміг знайти непрямі докази того, що чорна діра у центрі нашої галактики, яка має масу 4,1 мільйона Сонць, не монстр, що спить, а періодично прокидається, коли в неї падають зорі та газові хмари.

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