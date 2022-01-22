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Телескоп NASA зафіксував “танець” чорної діри у сузір’ї Рака: фото

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Телескоп NASA зафіксував “танець” чорної діри у сузір’ї Рака: фото

Twitter / Chandra Observatory

Маса цього космічного об’єкта у понад 18 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця.

Астрономи вивчають масивну чорну діру в сузір'ї Рака, яка бере участь в орбітальній взаємодії з меншою чорною дірою. Обидва об’єкти розташовані на відстані приблизно 3,5 мільярда світлових років від Землі.

Світлину цього явища опублікували в п’ятницю, 21 січня, в Twitter обсерваторії “Чандра”.

“Одна з найбільш масивних чорних дір, які коли-небудь були виявлені — у понад 18 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця, — займається орбітальним танцем з іншою чорною дірою, масою ~150 мільйонів мас Сонця в ядрі галактики OJ 287”, - сказано в підписі до фото.

Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії “Чандра”, проілюстрували величину цих об’єктів, наклавши їх на малюнку на розміри Сонячної системи.

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Обидва об’єкти, зображені на знімку, розташовані на відстані приблизно 3,5 мільярда світлових років від нашої планети.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Hubble допоміг знайти непрямі докази того, що чорна діра у центрі нашої галактики, яка має масу 4,1 мільйона Сонць, не монстр, що спить, а періодично прокидається, коли в неї падають зорі та газові хмари.

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