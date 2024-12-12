Телескоп NASA зафіксував загадковий об'єкт, в який врізався струмінь плазми із чорної діри

Вчені губляться у здогадах, який із відомих науці космічних об'єктів міг залишити такий дивний рентгенівський слід після зіткнення.

Дослідники NASA з космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра" виявили на знімках з галактики Центавр А слід дивної форми від потужного струменя плазми з гігантської чорної діри після зіткнення з невідомим об'єктом.

Про це пише Phys.org.

Найближча до нас активна галактика Центавр A розташована на відстані 12 млн світлових років. У її центрі є надмасивна чорна діра, яка "живиться" навколишнім диском розпеченої матерії. Але іноді під впливом гравітації чорної діри з цього диска в космос викидаються величезні струмені плазми, які наче мацаки всесвітнього восьминога тягнуться всією галактикою. На одному з нових знімків, зроблених рентгенівським телескопом "Чандра", астрономи побачили, що один із таких струменів зіткнувся з якимсь об'єктом, розглянути який телескопу не вдалося, оскільки він знаходиться надто далеко.

Результати досліджень показали, що струмінь плазми із чорної діри рухається зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Використовуючи найглибше рентгенівське зображення, коли-небудь отримане для галактики Центавр A, вони виявили V-подібну ділянку струменя, яка виникла в точці зіткнення з невідомим джерелом рентгенівського випромінювання, чого раніше не спостерігалося в цій галактиці.

Загадковий об'єкт назвали C4, але що це – вчені досі губляться у здогадах. Також невідомо, чи пережив об'єкт це "космічне ДТП", чи був повністю знищений потужним струменем плазми.

Після зіткнення з цим об'єктом струмінь плазми розділився на два рукави, утворивши подобу літери "V". Причому довжина кожного з рукавів за підрахунками астрономів становить щонайменше 700 світлових років. Щоб краще уявити ці космічні величини, астрономи нагадали, що найближча до нас зірка розташована на відстані майже 4 світлові роки.

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Наразі у дослідників є кілька припущень, що таке об'єкт C4. За однією з версій, це могла бути самостійна масивна зірка, або зіркова система. За іншою – це була зірка, яка обертається навколо чорної діри.

У такому разі рентгенівське випромінювання від C4 може бути викликане зіткненням частинок у струмені та зоряному вітрі, через яке виникає турбулентність та збільшується щільність газу в струмені. Такі зміни викликали б рентгенівське випромінювання достатньої потужності, щоб його могли зафіксувати в обсерваторії "Чандра".

Однак пояснити V-подібну трансформацію струменя така гіпотеза зіткнення не може. Потік рентгенівських променів, що тягнеться за джерелом в одному з рукавів, приблизно паралельний початковому напрямку струменя, і це відповідає припущенню про виникнення турбулентності та посилене рентгенівське випромінювання після зіткнення. Але інший рукав розташований під великим кутом до струменя, і астрономи не знають, як це пояснити.

Дослідники галактики Центавр А вже не вперше спостерігають, як струмінь чорної діри стикається з іншими об'єктами. Є кілька прикладів, коли струмінь, ймовірно, стикається з масивними зірками чи газовими хмарами. Але ці об'єкти після зіткнення зі струменем плазми створювали на рентгенівському зображенні еліптичні плями, на відміну від V-подібної форми після зіткнення з об'єктом C4.

Наразі перед астрономами стоїть складне завдання – з'ясувати, чому об'єкт C4 створив таке випромінювання після зіткнення. Вчені припускають, що така аномалія може бути пов'язана з природою об'єкта або тим, під яким кутом відбулося його зіткнення зі струменем плазми з чорної діри.

Нагадаємо, вчені записали пульсуючі сигнали з чорних дір, схожі на кардіограму. Вивчення "серцебиття" чорної діри показало, що ці імпульси викликані взаємодіями всередині зіркового матеріалу навколо цих "космічних ненажер", яким вони харчуються

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