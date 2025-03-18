Телескоп SKA-Low показав перше зображення Всесвіту

Перше зображення, зроблене за допомогою телескопа SKA-Low, стало важливим етапом у дослідженні Всесвіту та його найвіддаленіших галактик.

Міжнародна обсерваторія SKA в Австралії оприлюднила перший знімок з телескопа SKA-Low, що стало важливим етапом у дослідженні Всесвіту.

Про це пише видання phys.

Перший знімок, зроблений з ранньої версії телескопа SKA-Low, що використовує лише малу частину антен, є першим кроком до вражаючих наукових досягнень, які стануть можливими завдяки міжнародній радіообсерваторії SKA.

Зображення показує область неба площею близько 25 квадратних градусів, що еквівалентно приблизно 100 повним місяцям. На ньому ми бачимо близько 85 найяскравіших відомих галактик у цьому регіоні, всі з яких містять надмасивні чорні діри. Після завершення зйомки та сама область неба покаже значно більше — вчені підрахували, що телескоп буде достатньо чутливим, щоб в кінцевому підсумку показати більше ніж 600 000 галактик в одному кадрі.

Зображення було створено за допомогою даних, зібраних з перших чотирьох підключених станцій SKA-Low, які разом складають перші 1000 двометрових металевих антен SKA-Low. Вони були встановлені протягом минулого року в Inyarrimanha Ilgari Bundara, радіоастрономічній обсерваторії CSIRO Murchison в країні Ваджарри Ямаджі, і складають менше 1% від повного телескопа.

Ведучий науковий співробітник SKA-Low, доктор Джордж Хілд, сказав, що він радий бачити, як добре працюють разом перші чотири станції.

"Якість цього зображення перевершила навіть те, на що ми розраховували, використовуючи таку ранню версію телескопа", — сказав доктор Хілд.

"Яскраві галактики, які ми бачимо на цьому зображенні, — це лише вершина айсберга. З повним телескопом у нас буде достатньо чутливості, щоб виявити найтускліші та найвіддаленіші галактики, аж до ранньої Всесвіту, коли лише почали формуватися перші зірки та галактики. Це технічно складна робота і перший крок до розкриття неймовірної науки, яка стане можливою", — додав він.

Директор телескопа SKA-Low, доктор Сара Пірс, заявила, що команда досягла виняткових результатів.

"Це кульмінація зусиль багатьох талановитих та відданих своїй справі людей з різних команд, організацій та континентів", — сказала доктор Пірс.

"Щоб досягти цієї точки, інженери, астрономи та фахівці з інформатики з усього світу працювали десятиліттями. Дивовижно бачити, як вся ця робота об’єднується, щоб дати нам перший погляд на чудові зображення, які надійдуть від SKA-Low, обіцяючи нам вигляд Всесвіту, якого ми ніколи раніше не бачили", — додала вона.

Телескопи SKA — SKA-Low в віддаленій Західній Австралії та його аналог SKA-Mid на Південному Мисі в Південній Африці — є масивами, які об’єднують дані, отримані від окремих антен, розташованих на великих відстанях, працюючи разом як один великий телескоп.

Генеральний директор SKAO, професор Філіп Даймонд, сказав, що зображення ілюструє зародження обсерваторії як наукового закладу.

"Завдяки цьому зображенню ми бачимо перспективи обсерваторії SKA, яка відкриває очі на Всесвіт", — сказав професор Даймонд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у всесвіті сталася загадкова подія, яка може докорінно змінити розуміння космічних процесів. Подія, позначена як EP240408а, була вперше зафіксована 8 квітня 2024 року рентгенівським телескопом “Ейнштейн”. На перший погляд, це був звичайний гамма-спалах, який випромінював яскраве рентгенівське випромінювання.

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