Телескоп TESS відкрив теплий мінінептун біля зорі, схожої на Сонце

Мінінептун. / © wikipedia.org

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Міжнародна команда астрономів за допомогою космічного телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) виявила нову екзопланету — теплий мінінептун, що обертається навколо зорі, подібної до нашого Сонця.

Про це пише Phys.org.

Телескоп зафіксував періодичні зміни яскравості зорі TOI-3493, жовтого карлика, розташованої на відстані 315 світлових років від Землі. Ці коливання свідчать про проходження перед зорею екзопланети, діаметр якої в 3,22 раза більший за земний.

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Подальші спостереження, проведені наземними обсерваторіями, дозволили вченим визначити масу цієї планети, яка виявилася вдев’ятеро більшою за масу Землі. Розрахована середня густина екзопланети становить 1,47 г/см³, що характерно для мінінептунів — класу планет, які є проміжними між суперземлями та газовими гігантами, такими як Уран і Нептун. У Сонячній системі подібних планет не існує.

Науковці припускають, що нововідкрита екзопланета може мати значні запаси води. Її внутрішня будова може містити велике ядро із силікатів та води з тонкою водневою оболонкою, або ж менше, але щільніше кам'янисте ядро, оточене товстою водневою атмосферою.

Проте, мінінептун навряд чи придатний для життя. Він обертається дуже близько до своєї зорі, здійснюючи повний оберт за 8,16 земної доби. Оцінна рівноважна температура на його поверхні сягає близько 830°C, що значно перевищує температуру поверхні Венери.